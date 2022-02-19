"Навіщо нам санкції проти Росії після бомбордування?": Зеленський розповів про суперечку із лідером провідної країни

Президент України посперечався про санкційну політику.

Влада України має інше бачення щодо застосування санкцій у разі агресії Росії, ніж провідні країни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції безпеки 19 лютого.

"Якось у нас була суперечка з одним із лідерів провідних країн. І ми сперечались про санкційну політику. У нас різне бачення щодо застосування санкційної політики у разі агресії з боку Росії. Нам кажуть - у вас є декілька днів, і почнеться війна. Я кажу, окей, застосуйте сьогодні санкції. Так, але мені кажуть, що застосовуватимуть санкції, якщо буде війна. Я кажу, окей, але ви мені кажете, що 100% війна буде за декілька днів, то чого ви чекаєте? Нам не потрібні ваші санкції, після того, як буде бомбардування, чи як будуть стріляти по нашій державі, чи якщо в нас не буде більше кордонів, чи не буде економіки, чи будуть окуповані частини нашої держави. Навіщо нам ці санкції? Це про що?", - розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський наголосив, що мир в Україні потрібен світу.

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