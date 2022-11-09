Навіщо Папа Римський озвучує заяви, які дратують українців: пояснення Арестовича

Папа Римський може бути залученим до переговорів щодо обміну полоненими, тому не дозволяє собі різко критикувати РФ.

Радник Офісу президента Олексій Арестович пояснив неоднозначні заяви Папи Римського Франциска, які викликали здивування, а то й обурення українців. На думку Арестовича, це пов'язано з тим, що Папа може бути залучений до процесу обміну полоненими.

Про це він заявив у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

Арестович заявив, що не може підтвердити на 100% участь Франциска у переговорах щодо обмінів.

"Але з цієї точки зору можна зробити переоцінку словам Папи (щодо війни в Україні. – Ред.), які, на мою думку, тяжіють до балансу. Якби він не був залучений до процесу обміну, то це одна історія. А якщо він дійсно залучений, то зрозуміло, чому він каже такі слова", – каже радник ОП.

Він наголошує, що людина, яка залучена до процесу переговорів, не може бути різкою в оцінках.

"Ні один посередник не може цього робити. Він має бути толерантним. Тому у мене питання: ви хочете, щоб він давав різкі оцінки, чи щоб люди з "Азовсталі" і всі інші полонені повернулися додому", – підсумував радник Офісу.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський брав участь у переговорах щодо звільнення захисників "Азовсталі". Як виявилося, він брав участь у найбільшому обміні полоненими між Україною та РФ, під час якого вдалося звільнити понад 200 захисників Маріуполя.

Позиція Папи Римського: плюси і мінуси

Так, недавно понтифік сказав, що вважає росіян "великим народом" і не вірить у жорстокість громадян РФ щодо України

Також він заявляв, що не вважає війну в Україні протистоянням добра і зла і припускав, що РФ могли спровокувати.

Крім того, на думку Франциска, війна в Україні є "Третьою світовою". Водночас понтифік певен, що жертвою є не лише наша держава. На його думку, війна в Україні відвернула увагу від проблеми голоду у світі.

Водночас Папа Римський неодноразово критикував Путіна і закликав РФ припинити "потік насильства і смерті" в Україні.

Російські ракетні удари по українських містах Франциск назвав "безжальними".

Натякаючи на пропаганду РПЦ і патріарха Кирила, які підтримують вбивства українців, Франциск закликав не виправдовувати війну релігією.