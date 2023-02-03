Навіщо Путін відправив Лукашенка та Лаврова до Африки: експертка дала відповідь

Президент Росії Володимир Путін намагається заручитися підтримкою країн Африки в ООН у питанні війни в Україні. Саме з цим пов'язані поїздки його білоруського союзника Олександра Лукашенка та глави МЗС РФ Сергія Лаврова до Зімбабве та Есватіні.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповіла російська політична аналітикиня Ольга Курносова.

"Не Лукашенко це розпочав, перед цим був візит Лаврова до колишнього Свазіленду та невдалі спроби домовитися про безвізовий в'їзд, оскільки безвіз отримали лише власники зелених дипломатичних паспортів, що нічого не означає. Відповідно, у Лаврова нічого не вийшло, тож поїхав Лукашенко до Зімбабве. Зрозуміло, чому Африка — більшість африканських країн або взагалі не беруть участь у засіданнях Генасамблеї ООН, або утримуються щодо війни. Тому спроба перетягнути їх на свій бік посилюється", — пояснила аналітикиня.

Курносова також нагадала, що Путін використовує "антиімперіалістичну та антиколоніальну риторику".

"Намагаючись захопити Україну, Путін розповідає, що насправді ви всі дурні, нічого не розумієте. Насправді він "бореться з імперіалістами проти колонізації", намагаючись захопити Україну. Така у нього логіка. Щоб підкріпити цей тренд і перетягнути якимсь чином частину африканських країн у зону свого впливу, ці поїздки і відбуваються. Іноді у них навіть щось виходить, і не випадково ті ж "вагнерівці" активні в Африці", — розповіла вона.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко днями здійснив офіційний візит до Зімбабве. Лукашенко подарував президенту Зімбабве білоруський трактор із бантом. В аеропорту білоруського диктатора проводила почесна варта, у складі якої була коза.

Своєю чергою, глава МЗС Росії Сергій Лавров підписав угоду про безвіз між РФ і маленькою африканською країною Есватіні. Втім, така "розкіш" буде не для всіх росіян, а лише для власників "дипломатичних та службових паспортів".

"Дуже розраховуємо, що наші друзі з Африканського союзу у своїх контактах із західними країнами повною мірою враховуватимуть реальний стан справ в Україні", — заявив Лавров під час візиту.

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