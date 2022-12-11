Навіщо Путін заговорив про "затяжну війну" в Україні: пояснення політолога

Експерт вважає, що Путін блефує і хоче домовитися з Заходом.

Говорячи про затяжну війну в Україні, російський диктатор Володимир Путін намагається шантажувати Захід, щоб схилити до переговорів.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко, інформує "Апостроф".

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"Схоже, що Путін хоче домовитися з Заходом, зокрема, заяви про підготовку до затяжної війни, були адресовані Заходу, сподіваючись що він втомиться від війни і почне з Путіним домовлятися", – вважає Фесенко.

Політолог припускає, що диктатор намагається повторити історію з Мінськими угодами, але відразу "натиснути" на Україну і примусити до виконання невигідних нам зобов'язань.

"На жаль, ці угоди підписувались під військовим тиском Росії, коли був ризик продовження російського наступу. А зараз наші війська звільняють українські території, а не навпаки. Але Путін хоче повторити цей кейс, цю комбінацію з угодами, але так, щоб не повторювати і власних помилок. Але ми цього не дозволимо", – підсумував експерт.

Раніше Володимир Фесенко пояснив, що Путін хоче заморожування бойових дій і збереження під контролем окупованих територій.

Нагадаємо, Путін 7 грудня заявив, що війна в Україні може затягнутися на тривалий термін. Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що Путін готує росіян до затяжної, виснажливої війни в Україні.

Військовий експерт Іван Ступак заявив, що Росії забракне ресурсів для ведення затяжної війни.

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