Навіщо Путін заявив про "нелегітимність" Зеленського: пояснення аналітиків

Диктатор спотворив українську Конституцію та наше законодавство, щоб просунути інформаційну операцію Кремля.

Президент РФ Володимир Путін продовжив спроби представити Володимира Зеленського "нелегітимним" президентом України і визначив Верховну Раду як легітимний суб’єкт, з яким Кремль може вести переговори замість Зеленського.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Нещодавні заяви Путіна спрямовані на те, щоб заплутати законність подовженого терміну Зеленського шляхом спотворення української Конституції та українських законів. Путін продовжував стверджувати, що Зеленський є "нелегітимною" особою, яка "узурпувала" владу в Україні, оскільки українська Конституція не дозволяє українському президенту продовжувати свій термін понад п’ятирічний термін. 7 червня Путін заявив, що в умовах воєнного стану повноваження Верховної Ради подовжені, а президентські повноваження мають бути передані спікеру Ради відповідно до статей 109, 110 і 111 Конституції України", - йдеться у звіті.

Путін посилається на ці статті, щоб припустити, що подовжений термін повноважень Зеленського є "незаконним" і що Верховна Рада є єдиним органом, який може взяти на себе владу, якщо Зеленський піде у відставку, буде оголошено про імпічмент або іншим чином залишить посаду.

Путін заявив, що в Конституції України немає згадки про подовження терміну президентства України, але ця заява ігнорує українську законодавчу базу про воєнний стан.

"Зосередженість Путіна на легітимізації Верховної Ради та її спікера замість Зеленського підкреслює ціль російських операцій з дестабілізації ситуації. ISW неодноразово оцінював, що нещодавні російські інформаційні операції мають на меті посіяти численні розбіжності між українським народом, військовими, військовим керівництвом і політичним керівництвом, щоб підірвати внутрішню та міжнародну підтримку рішення Зеленського та України захиститися від російського вторгнення", - додали аналітики.

Нагадаємо, Володимир Путін вдруге за останні десять днів поставив під сумнів легітимність президента Володимира Зеленського. Українська влада наполягає, що його твердження не відповідають дійсності, і називає їх інформаційною спецоперацією, спрямованою проти законних керівників держави, які протистоять агресії.

"За великим рахунком, якби хотіли провести президентські вибори, то треба було б скасувати тоді закон про воєнний стан - і все. І провести вибори. Але не захотіли це робити через низку обставин", - вважає Путін.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вже прокоментував висловлювання Путіна і підкреслив, що президентом України до завершення воєнного стану лишатиметься Зеленський.

Закони, які діють в Україні, забороняють в умовах воєнного стану вносити зміни до Конституції, проводити всеукраїнські та місцеві референдуми, а також будь-які - президентські, парламентські чи місцеві - вибори.

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