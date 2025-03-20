Навіщо Путін звинувачує Україну в порушеннях припинення вогню: в ISW назвали плани "фюрера"

Російський президент-диктатор Володимир Путін створює плутанину щодо припинення вогню. "Фюрер" звинувачує Україну в порушеннях до офіційного введення угоди - хоча деталі ще не погоджені.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

"У кремлівському звіті про телефонну розмову між Путіним і Трампом 18 березня зазначено, що Путін "негайно віддав російським військовим" наказ, який "відповідав" його "позитивній відповіді" на пропозицію Трампа про тимчасове припинення вогню", - цитують американські фахівці російських пропагандистів.

Тим часом в ISW пригадали: росіяни повідомляли, що після того, як Трамп поговорив із Путіним, господар Кремля нібито віддав наказ військам припинити атаки по українській інфраструктурі. Кремль заявив, що нібито знищив свої безпілотники, які перебували у повітрі. Своєю чергою Україна, за заявами Москви, нібито того ж вечора атакувала за допомогою БпЛА територію РФ.

Аналітики наголошують, що заяви РФ про нібито дотримання режиму припинення вогню від ударів по українській енергетичній інфраструктурі, а порушення Києвом угоди, є неточними, бо обидві країни ще офіційно не виконали угоду.

В ISW наголошують, що такі заяви Кремля намагаються використати відсутність ясності щодо деталей припинення вогню для маніпуляцій, звинувачуючи Україну в порушеннях до того, як угода набрала чинності, що свідчить про потенційне використання подібних тактик у майбутньому.

"Кремль заперечує заяви Трампа щодо його телефонної розмови з Путіним 18 березня. У російському звіті йдеться, що Путін закликав припинити всю іноземну військову допомогу Україні, тоді як Трамп стверджував, що це питання взагалі не підіймалося", - зауважують у звіті.

Нагадаємо, в Кремлі вибухнули обуреннями, бо нібито "небажання українського керівництва погоджуватися на угоду". Мовляв, це "є очевидним і викликає занепокоєння" в РФ.

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