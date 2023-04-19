Навіщо Путіну здався Медведчук і що робитиме колаборант далі: пояснення політолога

На думку Фесенка, Путіну потрібен Медведчук, адже інших серйозних експертів по Україні в нього немає.

"Кум Путіна" Віктор Медведчук знову з'явився в російському інформаційному полі, адже має виправдовувати всі злочини, вчинені росіянами на Донбасі.

Про це заявив відомий український політолог Володимир Фесенко, інформує FREEДОМ.

“Для нього Путіна Медведчук – це не просто вже валіза без ручки, за відомим висловом “і нести незручно, і викинути шкода”. Він усе-таки приберігає її, оскільки інших серйозних експертів по Україні в нього немає. Мабуть, Януковичу, Азарову він довіряє набагато менше. ...Для Путіна, мабуть, інших фахівців по Україні не залишилося. Тому для нього Медведчук — це така остання затичка по Україні в політичному сенсі”, — сказав Фесенко.

Політолог не береться прогнозувати, чи братиме Медведчук участь у російських виборах, щоб потрапити до Держдуми, хоча, на прикладі інших колаборантів, не виключає такий варіант.

Експерт зауважив, що якщо раніше "кум Путіна" хоча б зображував роль українського громадянина, українського політика, то тепер стався "остаточний розрив".

"Медведчук просто відпрацьовує номер. Ці всі мантри про звільнення Донбасу, що Росія захищає Донбас — ми бачимо, як захищає: вона руйнує Донбас. Коли ці “захисники”, кримінальники вбивають дітей на Донбасі. Ось із ким вони воюють, вони воюють не тільки зі ЗСУ, а з простими громадянами, з тими, кого вони нібито мають захищати, вони їх убивають”, — підсумував Фесенко.

Нагадаємо, що Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні звичаїв війни. У вересні минулого року його обміняли на 200 українських полонених.

На території РФ Медведчук інколи робить різні проросійські заяви, коментуючи війну в Україні. Зокрема, він пропонував завершити війну в Україні за так званим "корейським планом": коли частину держави віддадуть росіянам.

Недавно "кум Путіна" Медведчук вимагав трибуналу над Зеленським.

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