Навіщо Росія вийшла з "зернової угоди": Кулеба заявив про "голодні ігри"

Міністр попередив про зростання цін на продовольство в Африці та Азії.

Росія заявила про свій вихід із "зернової угоди", аби використовувати це як інструмент тиску на весь світ.

Таку думку голова МЗС України Дмитро Кулеба висловив у інтерв'ю CBS.

Кулеба зауважив, що Росія повільно вбивала "зернову угоду" від одного подовження до іншого.

"Ви маєте знати, що минулого року, коли Чорноморська зернова ініціатива була впроваджена, світові ціни на продовольство впали на 20%. Непродовження угоди означає, що ціни по всьому світу знову зростуть", – попередив міністр.

Він додав, що це зростання цін відчують у Африці та Азії. Кулеба назвав цей факт "результатом дій Росії".

Кулеба пояснив, що Росія "використовує голод як інструмент", щоб шантажувати весь світ і переслідувати свої інтереси. Очільник українського МЗС закликав РФ "припинити голодні ігри".

Вихід РФ із "зернової угоди"

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив 17 липня, що "домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено". Він пообіцяв повернення РФ до угоди, коли будуть виконані вимоги країни-агресорки.

На цей факт відреагував президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він заявив, що обговорить це питання з президентом РФ Володимиром Путіним у серпні. Ердоган вважає, що Путін все таки хоче подовження "зернової угоди".

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що держава готова продовжувати дію "зернової угоди" і дав розпорядження підготувати відповідні офіційні сигнали до ООН і до Туреччини.

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