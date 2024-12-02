Навіщо Шольц приїхав до Києва: Bild назвало справжні наміри канцлера

Щольц хоче зрозуміти, як Зеленський оцінює ситуацію в Україні та на які умови миру готове суспільство.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва, щоб під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським з'ясувати, до чого той готовий щодо мирних перемовин із Росією.
Про це повідомляє видання Bild із посиланням на джерела.
У межах свого візиту до Києва Щольц хоче у "суворо конфіденційній бесіді" зрозуміти, як Зеленський оцінює ситуацію в Україні та на які умови миру готове українське суспільство.
"Ніщо не має вирішуватися через голови українців", – сказало джерело видання.
Зазначається, що поїздка Шольца до України була запланована ще до початку урядової кризи у Німеччині та розколу до правлячої коаліції. Канцлер хотів, аби його візит відбувся після виборів у США та до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа, яка відбудеться у січні.
Також повідомляється, що Шольц із Зеленським відвідали поранених українських військових у київському шпиталі. Німецький канцлер поспілкувався з бійцями.
Нагадаємо, Шольц прибув до Києва 2 грудня та анонсував, що під зустрічі з Зеленським оголосить про подальші постачання озброєнь на суму 650 млн євро.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: До Києва неочікувано прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц
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