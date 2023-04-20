Навіщо Столтенберг приїжджав до Зеленського: подробиці візиту генсека НАТО в Україну

Генсек Альянсу і президент України обговорили чотири важливі питання.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 20 квітня відвідав Київ з неанонсованим візитом. Приїзд генсека Альянсу відбувся напередодні запланованого на 21 квітня засідання коаліції "Рамштайн", де буде обговорюватись військова допомога Україні.

ТСН.ua зібрав подробиці візиту Столтенберга в Україну і його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським..

Вранці у четвер генсека НАТО помітили на Михайлівській площі столиці, де він вшановував пам'ять загиблих українських військових.

⚡️Jens Stoltenberg arrives in Kyiv.



The NATO Secretary-General was seen by a Kyiv Independent journalist on the morning of April 20 paying tribute to fallen Ukrainian soldiers on St Michael's Square in central Kyiv. pic.twitter.com/QhY515J305 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 20, 2023

Як пояснив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, йдеться про "абсолютно практичний візит", який має зафіксувати, скільки і якої зброї ще потрібно ЗСУ. Також, за словами Подоляка, йдеться про "оцінку українського досвіду у війні сучасного типу".

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили чотири питання - майбутній саміт "Рамштайн", постачання зброї, майбутній саміт НАТО у Вільнюсі і гарантії безпеки для України.

Генсек Альянсу зазначив, що приїхав до Києва з простим сигналом: НАТО стоїть разом з Україною. Він наголосив, що російська агресія має бути зупинена, а також висловився на підтримку щодо української формули миру.

Столтенберг заявив, що майбутнє України в Альянсі. За його словами, цю думку поділяють всі члени НАТО. Столтенберг не виключив участі Зеленського в майбутньому саміті НАТО.

Також генсек НАТО відвідав Бучу. Побачені наслідки руйнувань та воєнних злочинів Росії вразили Столтенберга.

Генсек НАТО в Бучі / Фото: Анатолій Федорук

Генсек НАТО в Бучі

Про що свідчить візит Столтенберга

Візит Столтенберга не означає, що Україна найближчим часом стане членом Альянсу. Таку думку висловив політолог Андрій Вігірінський.

Як зазначив політолог, Зеленський та Столтенберг ймовірно обговорюватимуть майбутнє України в НАТО, проте для практичної реалізації цього потрібно закінчити війну та нівелювати територіальні претензії Росії.

Експерт додав, що Столтенберг скоро покине пост генсека НАТО, а тому цей візит можна сприймати, як дипломатичне турне до держави, яка є партнером Альянсу.

Своєю чергою, військовий аналітик Петро Черник в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua звернув увагу, що візит генсека НАТО відбувається, коли захлинається наступ армії Росії, про який говорили ще від минулої осені.

"НАТО дає сукупний сигнал усьому світу і насамперед РФ, що Україна не залишиться сама, що ніхто від України не відвернувся і що Україна має перспективи вступу в НАТО", - наголосив військовий експерт.

На його думку, запрошення України в НАТО може відбутися вже на наступному саміті, хоча для фактичного членства в Альянсі "доведеться виконати неймовірно багато домашньої роботи".

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