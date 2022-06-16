"Навіщо так істерично демонструвати цей інфантилізм?": Подоляк відповів Росії на бажання вести переговори

"Навіщо так істерично демонструвати цей інфантилізм?": Подоляк відповів Росії на бажання вести переговори

Сьогоднішні нескінченні пропозиції перемовин з боку Росії – це не більш ніж спроба ввести світ в оману, щоб накопичити резерви та відновити наступальний потенціал.

Україна обов’язково повернеться до переговорного процесу, проте у правильний момент і з сильною переговорною позицією.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Мережі 16 червня.

Зокрема, він перелічив, чого досягла РФ станом на 113-й день її "плану" щодо України.

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"Європа відмовляється від російської нафти, а згодом, очевидно, диверсифікує й газ – це близько половини ВВП Росії. Грошей точно буде менше. Але навіщо в зоні-таборі гроші взагалі? Російська економіка повертається до 90-х: у дефіциті не лише автозапчастини, а й чайні пакетики. Але ж таке круте "імпортозаміщення", – йдеться у повідомленні Подоляка.

Він додав, що вже загинули понад 32 тис. російських військових, а поранених іще більше. Росія втратилатисячі одиниць техніки, "але ж "баби ще народять".

"І все це заради того, щоб на четвертий місяць війни замість "взяття Києва" чи Харкова пояснювати своїм z-глядачам, де розташоване місто Попасна й чому його взяття – це велика перемога", – зауважив радник голови ОП.

"Що ж, відповідаючи суб'єкту Пєскову: сподіваюся, у Москві зможуть знайти в собі сили "реально оцінити стан справ", порівняти свої "успіхи" зі знаменитим "усе йде за планом", припинити вогонь, відвести війська та закінчити ґвалтувати свої пропагандистські "глибокі горлянки", – заявив Подоляк.

Він запевнив, що сьогоднішні нескінченні пропозиції перемовин з боку РФ – це не більш ніж спроба обманути світ: створити враження готовності до діалогу, а потім встромити ножа в спину. Засісти на тимчасово окупованих територіях під тимчасовим перемир'ям, облаштувати опорні пункти, накопичити резерви та відновити наступальний потенціал.

"Але навіщо так істерично демонструвати цей інфантилізм? Україна обов’язково повернеться до переговорного процесу. Тільки у правильний момент і з сильною переговорною позицією. Тоді, коли Кремль почне тверезо дивитися на речі й перестане п'яніти від власної пропаганди", – пояснив радник керівника президентського офісу.

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Нагадаємо, на початку червня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна можлива лише для фіналізації "такого собі документа".Однак наразі робота над таким документом "давно призупинена".

15 червня секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що російське керівництво бажає досягти домовленостей з Україною якомога швидше.

Мобілізація не вдається: через риторику Путіна і брехню про втрати серед військових

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