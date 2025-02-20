Навіщо Трамп паплюжить Зеленського: у NYT пояснили переписування історії вторгнення РФ

Трамп ніколи не був прихильником України, натомість давно захоплюється владою в Кремлі.

Прагнучи домовитися про мирну угоду з агресоркою Росією, президент США Дональд Трамп переписує історію вторгнення Москви до свого сусіда. В цій версії Україна не жертва, а лиходійка. Своєю чергою, президент Володимир Зеленський - "диктатор без виборів", який якось сам розпочав війну і змусив Америку допомогти.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

"Паплюжачи Зеленського та перекладаючи провину за війну з Москви на Київ, Трамп, схоже, створює передумову для відмови від підтримки союзника, який піддається нападу", - наголошує автор статті в NYT.

Зазначається, що обмін заявами між Трампом і Зеленським свідчить про те, наскільки багато змінилося з інавгурацією нового президента у Вашингтоні. Навіть для президента США, який ніколи не був шанувальником України і давно захоплювався диктатором РФ Володимиром Путіним, зрада, висловлена ​​на адресу українського лідера, викликала здивування по обидва боки Атлантичного океану.

New York Times наголошує на тому, як Трамп спотворює реальність. Зазначається, що Зеленський не вмовляв Вашингтон дати йому грошей "на війну" - як це інтерпретує чинний очільник Штатів, і що президент України був обраний із великою перевагою голосів 2019-го на виборах, які міжнародне співтовариство вважало вільними і справедливими, а не є "диктатором без виборів" - як заявив Трамп.

"На відміну від Путіна, фактичного диктатора, який залишався при владі протягом чверті століття завдяки виборам, які багато хто вважав фарсом", - пише NYT.

У статті акцентують на тому, що напад Трампа на президента України викликав обурення серед європейських лідерів, демократів у Вашингтоні та навіть у кількох республіканців.

"Україна не "почала" цю війну. Росія почала нічим не спровоковане і жорстоке вторгнення, яке забрало сотні тисяч життів. Дорога до миру має бути побудована на правді", - висловився колишній віце-президент Трампа Майк Пенс.

Чарльз М. Купперман, який працював заступником радника Трампа з національної безпеки під час його першого терміну, порівняв дії президента з британським прем’єр-міністром, який намагався задобрити Адольфа Гітлера, погодившись віддати йому частину Чехословаччини.

"Ім’я Трампа запам’ятається в історії як художник капітуляції, як і Невілл Чемберлен", - наголосив Купперман в інтерв’ю.

Натомість заяви президента США "в плані публічної жорстокості проти союзника" неабияк тішать владу РФ.

Видання пише: коли Росія здійснила своє повномасштабне вторгнення 2022-го, Трамп висловив мало співчуття чи підтримки Україні. Ба більше - фактично, за кілька днів до нападу пан він похвалив "геніальний" крок Путіна щодо тиску на Україну.

"Тепер Трамп йде далі, ставлячи під сумнів, чи законно Україна є постраждалою стороною. Кілька разів за останні дні він висловлював велике занепокоєння через те, скільки людей було вбито і яка частина країни була зруйнована. Втім, роблячи це, він вказує на Зеленського, а не на Путіна - як на автора всієї цієї війни", - йдеться у статті.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times оцінило, які наслідки може мати угода президента США Дональда Трампа про закінчення війни в Україні.Встановлення балансу між суверенітетом України та вимогою Кремля щодо власних "гарантій безпеки" обіцяє стати найважчою частиною будь-яких переговорів.

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