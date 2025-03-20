Навіщо Україна готує список важливих об'єктів інфраструктури: Зеленський пояснив

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з американським президентом Дональдом Трампом у середу, 19 березня, обговорив безпеку енергетичних та інших важливих інфраструктурних об'єктів.

Про це він повідомив під час Zoom-брифінгу для журналістів.

"Те, що ми обговорювали з президентом Трампом, ми говорили про безпеку енергетики, енергетичної мережі та іншу цивільну інфраструктуру. І саме тому я сказав президенту Трампу, що на мою думку важливо, щоб ми підготували списки об'єктів, проти яких не може бути застосована та чи інша далекобійна зброя Росії. Тому що ми вважаємо, що ці об'єкти входять до списку енергетичної та іншої цивільної інфраструктури", - сказав президент.

Він додав, що Україна має підготувати такий список, і зробити це буде не складно.

"Як я сказав президенту Трампу, нам буде це зробити, напевно, не дуже складно. Тому що, в принципі, ми знаємо всі об'єкти, які атакує Росія. Основні наші об'єкти. І зрозуміло, якщо ми їх знаємо та захищаємо силами ППО та РЕБ, то ми готові до цієї розмови", - зауважив президент.

Володимир Зеленький уточнив, що саме для цієї зустрічі він хоче додати до складу команди перемовників більше технічних фахівців.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що тривала розмова з Трампом пройшла досить добре. Лідери двох держав обговорили наступні кроки та вимоги щодо часткового припинення вогню між Україною та Росією.

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