Навіщо ЄС обмежив ціни на російську нафту: пояснення від Держдепу США

Це скоротить доходи Путіна на війну проти України.

Стелю цін на російську нафту запровадили задля скорочення доходів, які президент РФ Володимир Путін отримує у всьому світі для продовження війни проти Україні.

Про це заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд розповіла журналістам, пише "Радіо Свобода".

"Метою тут є те, щоб у міру того, як Європа відвикає від російської нафти і накладає на неї певні обмеження, ми колективно продовжували скорочувати доходи, які Путін отримує від нафти, не тільки в Європі, а й у всьому світі", – пояснила Нуланд.

Вона додала – коли низка держав встановлюють обмеження ціни, то й інші країни, які імпортують російську нафту і сплачують сьогодні 85 або 90 дол., не захочуть страхувати контракти на суму понад 60 дол.

Заступниця держсекретаря зауважила, що це матиме подвійний ефект.

"Це потрібно для того, щоб утримати на ринку російську нафту, яка нам потрібна для того, щоб ціни не зросли в результаті скорочення пропозиції. А також – щоб знизити ціну, яку всі готові платити за російську нафту", – пояснила Нуланд.

Що відомо про стелю цін на нафту з РФ

Рада Євросоюзу 3 грудня ухвалила рішення про запровадження обмеження цін на російську сиру нафту, що транспортується морем. Ліміт встановили на рівні 60 дол. за барель. Рівень ще може коригуватися в залежності від розвитку на ринку.

Це означає, що 32 держави світу (27 країн ЄС, Велика Британія, США, Канада, Японія та Австралія) надаватимуть послуги, повʼязані з російською нафтою лише в разі, якщо її закупили за ціною 60 дол. або нижчою. Зокрема, до послуг входить обовʼязкове страхування перевезень.

За інформацією видання Financial Times, Росія вже вигадала схему обходу нафтових обмежень та формує задля цього "тіньовий флот". Так, РФ придбала понад 100 суден для транспортування нафти.

ЄС обмежив ціну на російську нафту: як це вплине на ринок - Андрій Закревський

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