Навіщо Зеленський їде до Брюсселя: в ОП розкрили подробиці

Однією з головних подій візиту стане його участь у спеціальному засіданні Європейської Ради.

Президент України Володимир Зеленський 6 березня відвідає Брюссель, де проведе серію важливих зустрічей із європейськими лідерами.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров передає РБК-Україна.

Перша зустріч відбулася з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Після цього президент провів переговори з головою Європейської Ради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Очікується, що на засіданні Європейської Ради Зеленський звернеться до європейських лідерів з ключовими питаннями підтримки України, зокрема щодо військової допомоги та європейської інтеграції.

Крім того, заплановані переговори з канцлером Австрії Крістіаном Штокером, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також аудієнція у короля Бельгії Філіпа.

Цей візит має важливе значення для зміцнення співпраці України з Європейським Союзом та НАТО, а також для обговорення подальшої допомоги Києву у протидії російській агресії.

Нагадаємо, за словами Зеленського, Україна разом з європейськими партнерами готує план, який повинен наблизити справедливий та стійкий мир.

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