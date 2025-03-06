Навіщо Зеленський їде до Брюсселя: в ОП розкрили подробиці

Однією з головних подій візиту стане його участь у спеціальному засіданні Європейської Ради.
Президент України Володимир Зеленський 6 березня відвідає Брюссель, де проведе серію важливих зустрічей із європейськими лідерами.
Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров передає РБК-Україна.
Перша зустріч відбулася з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Після цього президент провів переговори з головою Європейської Ради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Очікується, що на засіданні Європейської Ради Зеленський звернеться до європейських лідерів з ключовими питаннями підтримки України, зокрема щодо військової допомоги та європейської інтеграції.
Крім того, заплановані переговори з канцлером Австрії Крістіаном Штокером, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також аудієнція у короля Бельгії Філіпа.
Цей візит має важливе значення для зміцнення співпраці України з Європейським Союзом та НАТО, а також для обговорення подальшої допомоги Києву у протидії російській агресії.
Нагадаємо, за словами Зеленського, Україна разом з європейськими партнерами готує план, який повинен наблизити справедливий та стійкий мир.
Читайте також: