Навіщо директор ЦРУ літав до Москви: Зеленський назвав мету візиту

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Президент Володимир Зеленський оримав інформацію від американської сторони по зустрічах у Москві, які відбулися цими днями.

Про це глава держави розповів у своєму традиційному вечірньому відеозверненні за 28 серпня.

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«Ми сьогодні отримали інформацію від американської сторони по зустрічах у Москві, які відбулися цими днями. Там був ряд зустрічей. І ми говорили напередодні, ми говорили й зараз з американською стороною. Я дякую за інформацію і за необхідну тональність розмови з Росією. Ми цінуємо узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити й що треба зробити. Росія має закінчити свою війну, треба створити всі умови, щоб це було», — зазначив Зеленський.

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