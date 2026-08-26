Навіщо директор ЦРУ прилітав до Москви: головні версії та подробиці візиту

Кремль / © Pixabay

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Несподіваний візит очільника Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа до російської столиці викликав неабиякий резонанс у світі. Загадковий переліт на стратегічному військовому транспортнику, суперечливі заяви Кремля, секретні укази диктатора та навіть сигнал лиха від американського борту на зворотному шляху — ця поїздка вже обросла численними теоріями та інсайдами.

ТСН зібрав усі подробиці візиту директора ЦРУ до Москви.

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Директор ЦРУ прибув до Москви — що відомо

Очільник ЦРУ Джон Реткліфф здійснив неанонсований візит до столиці країни-агресорки. Як повідомляють джерела The Washington Post та CBS News, поїздка трималася в суворій таємниці. Жодних офіційних анонсів від американських посадовців не надходило, однак загальнодоступний сервіс Flightradar24 зафіксував переліт військово-транспортного літака ВПС США C-17A Globemaster III.

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Борт вилетів з бази Ендрюс поблизу Вашингтона і приземлився в московському аеропорту «Внуково», зробивши перед цим зупинку в латвійській Ризі. У Росії літак перебував близько восьми з половиною годин.

Білий дім, Пентагон та ЦРУ відмовилися коментувати подію. Натомість речник Кремля Дмитро Пєсков, який спершу заперечував наявність інформації про американський борт, згодом підтвердив, що це були «контакти між службами безпеки».

Варто нагадати, що востаннє подібний візит на рівні керівника американської розвідки відбувався у листопаді 2021 року — тоді Вільям Бернс попереджав Росію про серйозні наслідки повномасштабного вторгнення до України.

США попросили Україну не атакувати РФ — що відомо

Напередодні візиту Вашингтон звернувся до Києва з проханням призупинити атаки по російській території. За інформацією видання Axios, Україну заздалегідь попередили про поїздку Джона Реткліффа.

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Журналіст Financial Times Крістофер Міллер уточнив, що адміністрація Дональда Трампа закликала українську сторону утриматися від ударів дронами та далекобійними ракетами по Москві, Санкт-Петербургу та північних регіонах РФ у період з понеділка до середи. За даними медіа, Україна погодилася на це прохання.

Ультиматуми Кремля та попередження США: про що могли говорити у Москві

Офіційно Дмитро Пєсков заявив, що директор ЦРУ не зустрічався особисто з Володимиром Путіним. Однак військово-політичний аналітик Сергій Павлюченко оприлюднив неофіційну інформацію, згідно з якою напружені прямі переговори все ж відбулися.

За словами аналітика, Реткліфф попередив Путіна: США можуть заблокувати південні порти РФ та вдарити по їхньому експорту. У відповідь очільник Кремля відхилив мирні пропозиції Америки і висунув свої жорсткі умови для «портового» та «енергетичного» перемир’я.

Диктатор вимагав від України припинити удари по території РФ на відстань понад 200 км від лінії фронту, а також зупинити атаки на нафтопереробні заводи, цивільну інфраструктуру та логістику окупованого Криму.

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Як зазначає Павлюченко, очільник ЦРУ також передав розвіддані про підготовку в Росії прихованої мобілізації обсягом 350-450 тисяч осіб і застеріг від будь-яких провокацій проти країн НАТО, зокрема Балтії та Північної Європи. Реткліф наголосив на готовності США захищати Альянс військовим шляхом. Зі свого боку Путін заявив, що РФ не планує повномасштабної мобілізації, оскільки має «достатні резерви».

Путін підписав секретні укази в день візиту директора ЦРУ — що відомо

На тлі приїзду американського високопосадовця російський президент підписав низку документів, частину з яких приховали. Видання The Moscow Times із посиланням на офіційний російський портал правової інформації повідомило про публікацію трьох відкритих указів від 25 серпня (документи №608-610, що стосуються зміни посла в Іраку та складу комісій у справах ветеранів).

Водночас укази під номерами 605, 606 і 607 були повністю засекречені і зникли з порталу. Журналісти зазначають, що попередній документ №604 дозволив російській владі забирати під «тимчасове управління» будь-які підприємства, якщо їхні власники не забезпечили належного захисту від атак БпЛА.

Укази Путіна / © The Moscow Times

Візит директора ЦРУ до РФ — що кажуть експерти

Як зазначає The Washington Post, ця рідкісна поїздка очільника розвідки США відбулася у дуже напружений час для Америки та Росії, коли Київ і Москва посилили взаємні удари. Крім того, журналісти підтвердили справжність відео з Москви: на ньому дипломатичний кортеж проїжджає біля російського Міноборони.

Аналітики The Post вважають, що США могли порушити питання можливої агресії РФ проти країн Балтії та НАТО. Інша ймовірна тема — конфлікт на Близькому Сході, де інтереси Вашингтона і Москви розходяться, особливо через передавання Росією розвідданих Ірану.

Експерти розглядають кілька ключових сценаріїв щодо мети таємного візиту.

«Керівники ЦРУ не їдуть до Москви, якщо їм не потрібно про щось запитати. Вони не їдуть до Росії, якщо це не важливо», — наголосив експерт із питань Росії Глен Говард у коментарі для «Радіо Свобода».

Політолог Володимир Фесенко вважає, що головною темою були жорсткі попередження щодо ризиків ескалації. На його думку, Вашингтон занепокоєний тим, що Росія може використати додаткові мобілізаційні ресурси для перевірки реакції НАТО на східному фланзі, створюючи загрозу «другого фронту».

Військовий оглядач Іван Тимочко акцентує на іранському факторі та стабільності нафтового ринку, які є критично важливими для адміністрації Дональда Трампа напередодні виборів у США. Експерт припускає, що Вашингтон міг вимагати від Москви обмежити військову розвідувальну співпрацю з Тегераном, щоб уникнути штучного дефіциту нафти. Також експерти не виключають, що сторони обговорювали подальші обміни ув’язненими громадянами США.

Після візиту голови ЦРУ до Москви його літак подав сигнал лиха — що відомо

Делегація прилетіла не на урядовому літаку, а на військовому транспортнику C-17A Globemaster III. У Defense Express пояснили, що це безпечніше: борт має захист від ракет і може перевозити бронемашини для дипломатів. І справді, згодом у Москві помітили такий дипломатичний кортеж.

За даними ресурсу The Daily Baku та болгарського видання Fakti, на зворотному шляху над Європою літак подав екстрений код «Squawk 7700», що сигналізує про надзвичайну ситуацію на борту. Транспортник нібито розвернувся і здійснив посадку на військовій базі в Німеччині.

Код 7700 може означати будь-яку небезпеку: від технічної несправності до медичної проблеми в екіпажу. Жодне велике американське ЗМІ чи офіційні відомства наразі не підтвердили факт аварійного сигналу або те, чи перебував сам Джон Реткліфф на борту в цей момент.

Нагадаємо, що 24 серпня до Москви прибув представник Ватикану архієпископ Пол Річард Галлахер.

Після зустрічі з Сергієм Лавровим архієпископ Галлахер наголосив на важливості дипломатії та діалогу. Він підкреслив, що чотирирічна російсько-українська війна триває, призводить до нових жертв і ще більше ускладнює майбутнє примирення.

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