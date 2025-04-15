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Навіщо "коаліція охочих" зустрічається у Туреччині: Зеленський розкрив деталі
Представники Європи разом з Туреччиною та Україною обговорюють гарантії безпеки у Чорному морі.
У Туреччині протягом 15 та 16 квітня триває зустріч «коаліції охочих» за участі представників України, Франції, Великої Британії та Туреччини. Головна тема зустрічі — безпека у Чорному морі, але про мирні переговори з Росією наразі не йдеться.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте в Одесі.
«Обговорюють різні формати коаліції охочих в ці два дні на майданчику наших турецьких колег. Там будуть представники Європи, як це було вирішено на саміті в Парижі. Це Британія, Франція, присутня обов’язково Україна і Туреччина. Військові проговорюють саме питання безпеки в Чорному морі», — уточнив президент.
Він підкреслив, що на зустрічі у Туреччині не порушуватиметься питання мирних перемовин з росіянами.
«Це абсолютно дві різні речі. Мирні перемовини та наші гарантії безпеки. Гарантії безпеки — це питання про контингент, присутність західних партнерів в небі, морі, на землі. Це називається коаліція охочих. У нас були зустрічі вже в Європі — в Парижі, Лондоні, Брюсселі. Тепер є зустріч в Туреччині, тому що ми говоримо про присутність контингенту в морі», — зазначив Зеленський.
Він додав, що Туреччина може відігравати серйозну роль в майбутніх гарантіях безпеки щодо Чорного моря.
«Це не про припинення війни, на жаль. Це про те, що буде після припинення вогню. Гарантії безпеки для України, частиною яких є присутність військових, зокрема в Чорному морі. Ось це обговорюється», — наголосив президент.
За його словами, це дуже важливо для українських населених пунктів на узбережжі Чорного моря, а також для безпеки чорноморських портів та вільного судноплавства.
«Це трішечки про різні речі. Тобто обговорюється в Туреччині не мирна ініціатива, не переговори між Україною і Росією. Росіяни поки що не хочуть ніяких перемовин.Тобто ми говоримо про гарантії безпеки», — сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, ініційована Великою Британією та Францією «коаліція охочих» ризикує зупинитись. Причина — відсутність чітких гарантій безпеки з боку США.