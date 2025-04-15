Навіщо "коаліція охочих" зустрічається у Туреччині: Зеленський розкрив деталі

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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У Туреччині протягом 15 та 16 квітня триває зустріч «коаліції охочих» за участі представників України, Франції, Великої Британії та Туреччини. Головна тема зустрічі — безпека у Чорному морі, але про мирні переговори з Росією наразі не йдеться.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте в Одесі.

«Обговорюють різні формати коаліції охочих в ці два дні на майданчику наших турецьких колег. Там будуть представники Європи, як це було вирішено на саміті в Парижі. Це Британія, Франція, присутня обов’язково Україна і Туреччина. Військові проговорюють саме питання безпеки в Чорному морі», — уточнив президент.

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Він підкреслив, що на зустрічі у Туреччині не порушуватиметься питання мирних перемовин з росіянами.

«Це абсолютно дві різні речі. Мирні перемовини та наші гарантії безпеки. Гарантії безпеки — це питання про контингент, присутність західних партнерів в небі, морі, на землі. Це називається коаліція охочих. У нас були зустрічі вже в Європі — в Парижі, Лондоні, Брюсселі. Тепер є зустріч в Туреччині, тому що ми говоримо про присутність контингенту в морі», — зазначив Зеленський.

Він додав, що Туреччина може відігравати серйозну роль в майбутніх гарантіях безпеки щодо Чорного моря.

«Це не про припинення війни, на жаль. Це про те, що буде після припинення вогню. Гарантії безпеки для України, частиною яких є присутність військових, зокрема в Чорному морі. Ось це обговорюється», — наголосив президент.

За його словами, це дуже важливо для українських населених пунктів на узбережжі Чорного моря, а також для безпеки чорноморських портів та вільного судноплавства.

«Це трішечки про різні речі. Тобто обговорюється в Туреччині не мирна ініціатива, не переговори між Україною і Росією. Росіяни поки що не хочуть ніяких перемовин.Тобто ми говоримо про гарантії безпеки», — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, ініційована Великою Британією та Францією «коаліція охочих» ризикує зупинитись. Причина — відсутність чітких гарантій безпеки з боку США.