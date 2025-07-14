Навіщо Лавров поїхав до КНДР: пояснення журналіста

Ким чен Ин та Сергій Лавров / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нещодавно відвідав КНДР. Візит не був пов’язаний лише з відкриттям курорту Вонсан. Очільник російського МЗС приїхав «по залізо» і не лише.

Про це розповів журналіст та ведучий 24 Каналу Роман Цимбалюк.

Навіщо Лавров поїхав у КНДР

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 12 липня відвідав Північну Корею. Там він зустрівся зі своєю північнокорейською колегою Цой Сон Хі, а згодом із диктатором Кім Чен Ином. Цікаво, що до КНДР поїхала і представниця російського МЗС Марія Захарова.

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Раніше на переговори до Кім Чен Ина їздив секретар Радбезу Росії Сергій Шойгу, однак цього разу його у делегації не було.

«Вони можуть домовлятися про обмін військовими технологіями. Вже у ЗМІ мовилося, що Росія може передати їм технологію „Шахедів“. Врешті там все зводиться до „заліза“ та продовження війни», — зазначив Роман Цимбалюк.

Також росіяни могли поїхати, щоб домовитися про постачання нових партій снарядів чи іншої зброї до Росії. Північна Корея не приховує, що постачає Москві зброю, на противагу тому ж Китаю, який досі переконує світ, що нічого подібного Росії не надавав.

Проте Пекін не просто надсилав і надсилає до Росії товари подвійного призначення та необхідну електроніку, але й може курувати її співпрацею з КНДР.

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«Не думаю, що Китай просто спостерігає. Я солідарний з думкою, що без згоди Пекіна КНДР не пішла б на відправлення боєприпасів та балістики до Росії», — зауважив Цимбалюк.

Нагадаємо, РФ активізувала спроби отримати військову допомогу від Північної Кореї, що особливо проявилося під час нещодавньої поїздки очільника МЗС Сергія Лаврова до КНДР. Не виключено, що Пхеньян може відправити ще більше солдатів до РФ, які ще безпосередніше братимуть участь у бойових діях.

Візит Лаврова до до Пхеньяна став першим від 2009 року. Аналітики зазначають, що він підкреслив зростальну залежність Москви від північнокорейського режиму, особливо в контексті потреби у живій силі та інженерних ресурсах.

Не виключено, що КНДР може відправити ще більше солдатів, які братимуть участь у бойових діях більш безпосередньо.

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