Навіщо переговірник Путіна приїжджав до США: чи є ще шанс на перемир’я до 20 квітня

Кирило Дмитрієв / © Associated Press

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Вашингтон відвідав очільник Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв, призначений Путіним одним із переговірників щодо війни РФ проти України. Він зустрівся з посланником американського президента Стівом Віткоффом.

Про це повідомляє The Guardian.

Наразі невідомо, що саме обговорювали Дмитрієв та американські чиновники під час зустрічі. Однак відомо, що він підтримує тісні зв’язки з командою Дональда Трампа ще від часу виборів 2016 року.

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«Сьогодні на заваді відновлення конструктивної співпраці стоять численні сили, зацікавлені у збереженні напруги. Ці сили свідомо спотворюють позицію Росії, намагаються зірвати будь-які кроки до діалогу, не шкодуючи для цього ні грошей, ні ресурсів», — написав Дмитрієв у Telegram.

Ймовірно, переговорник Путіна мав на увазі Україну та її західних союзників.

«Наше судження полягає в тому, що Путін продовжує обманювати, продовжує тягнути час… Він продовжує бомбардувати Україну. Її цивільне населення. Її енергоносії. Ми бачимо вас, Володимире Путін. Ми знаємо, що ви робите», — прямо заявив очільник МЗС Британії Девід Леммі.

«Оптимізм щодо потенційних переговорів давно зник. Натомість, як свідчать українські та західні експерти, зростає побоювання нового російського наступу навесні та влітку», — зазначають журналісти.

CNN наголосили, що невідомо, з ким ще зустрічався Дмитрієв під час перебування у США. Знайоме джерело повідомило, що очікується більше зустрічей між США і Росією, але неясно, де і коли вони відбудуться.

Також там наголосили на словах переговорника Дмитрієва, що певні гарантії безпеки для України «можуть бути прийнятними» після переговорів на високому рівні в Білому домі у спробі відновити мирні переговори, що зайшли в глухий кут.

Нагадаємо, під час переговорів у Саудівській Аравії російська сторона намагається всіляко демонструвати, що вона має більш успішне становище і диктує свої правила.

Кремль, за даними західних ЗМІ, висунув такі вимоги:

припинення надання будь-якої іноземної військової підтримки та обміну розвідувальними даними з Україною

обмеження чисельності Збройних сил України та міжнародного визнання чотирьох українських областей, незаконно анексованих Росією 2022 року.