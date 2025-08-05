Навіщо посланець Трампа їде до Москви: The Telegraph розкрив спецзавдання Віткоффа

Стів Віткофф має розкрити слабкі місця Путіна / © Associated Press

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Спеціальний посланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф готується до чергової поїздки до Росії. На тлі наближення встановленого Трампом терміну припинення вогню в Україні, Віткофф має на меті закласти основи для мирного майбутнього. Однак він повинен використати «миротворчі» переговори, щоб продемонструвати силу та розкрити слабкості Путіна.

Про це пише The Telegraph

Виклик для Віткоффа

У минулому візити Стіва Віткоффа до Росії створювали напругу. Раніше він заявляв, що «любить» Володимира Путіна і не вважає його «поганим хлопцем», а після зустрічі в квітні 2025 року навіть висловлював готовність передати Росії всі п’ять незаконно анексованих регіонів України. Це викликало серйозне занепокоєння як в Адміністрації Трампа, так і в Києві.

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Цього разу Віткофф не повинен піддаватися на «мирну» риторику Кремля. Замість того, щоб реагувати на розмови про економічне співробітництво, він повинен чітко продемонструвати намір США запровадити суворіші санкції, якщо війна триватиме. Потенційне пом’якшення обмежень може бути пов’язане лише з підписанням всеосяжного мирного договору.

Інструменти тиску та застереження для Кремля

Стіва Віткоффа можуть озброїти деталі двопартійного закону «Sanctioning Russia Act of 2025», розробленого республіканцем Ліндсі Гремом і демократом Річардом Блументалем. Цей законопроєкт передбачає масштабні обмежувальні заходи проти російських банків та інституцій, що підтримують війну, а також погрожує запровадити 500-відсоткові тарифи на російські нафту, газ та уран.

Окрім цього, Віткоффу слід вказати на менш відомі тактики обходу санкцій, що використовує Росія. Серед них — підключення «Росатома» до системи SWIFT, використання регіональних банків для доступу олігархів до західної фінансової системи та продовжувані постачання російської деревини в американські порти. Викриття цих схем може зруйнувати впевненість Москви у своїй безкарності.

Видання також наголошує, що посланець Трампа повинен попередити про заходи, які можуть бути вжиті у відповідь на будь-яку ескалацію з боку РФ. Зокрема, США повинні підкреслити необхідність збереження безпеки українських ядерних об’єктів та попередити, що провокації на Запорізькій АЕС можуть призвести до активації 5-ї статті НАТО. Безжальні атаки на українські міста лише прискорять надання Україні американських ракет дальнього радіусу дії та послаблять обмеження на їхнє використання по російських цілях.

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Попри впевненість Росії у своїх силах, її військова економіка стоїть на межі рецесії, а значні втрати військових не можуть тривати нескінченно.

«Сильний меседж від Віткоффа може зробити російського тирана більш уразливим, ніж будь-коли», — підсумовує The Telegraph.

Нагадаємо, на думку політолога Ігоря Рейтеровича, головна мета візиту Віткоффа — отримати від президента Росії Володимира Путіна якесь повідомлення і передати його американському президенту Дональду Трампу.