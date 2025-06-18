Навіщо представник Трампа їде до Лукашенка: у Зеленського пояснили мету

Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог, за даними Reuters, їде до Білорусі, щоб поговорити з Олександром Лукашенком.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю «РБК-Україна» пояснив, про що свідчить цей візит.

Подоляк не погодився з тезою, що Келлог їде до Лукашенка, аби переконати білоруського диктатора відійти від Путіна.

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«Мені здається, що Келлог шукає можливості розширити діалогове вікно з Росією. Ну все ж таки, він вважає, що Лукашенко є в чомусь суб’єктним і може повпливати в чомусь на Путіна, і хоче отримати ще одну комунікаційну доріжку, по якій він буде рухатись», — сказав радник Єрмака.

Подоляк вважає таку стратегію помилковою. На його думку, Лукашенко не є суб’єктом, діє достатньо обережно і не буде втручатися в розуміння війни і миру Путіним, адже боїться його.

«Лукашенко знову таки, крім Росії, залежний ще й від Китаю. По-перше, від Росії, там практично весь бюджет формується, весь силовий блок формується Росією. Тобто, суб’єктності Білорусі, як держави, сьогодні не існує. Але Келлог вважає, що він хоче отримати ще одну комунікаційну можливість, через Лукашенка щось там казати», — додав радник ОП.

На його думку, єдина країна, яка дійсно може повпливати на Росію, — це Китай. Але Китай наразі має свій конфлікт зі США.

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«Тому Китай точно не буде зацікавлений, щоб допомогти Сполученим Штатам отримати дивіденди з точки зору миротворчої місії. Китай може сам відіграти цю місію, але знову ж таки, коли? Китай розуміє, що ця війна б’є вже по інтересах (Китаю — Ред.)» — підсумував радник Єрмака.

Раніше у Sky News оцінили, чи вступить Білорусь у війну та як це може змінити фронт.