Навіщо Путін постійно погрожує "Орешніком": експерт оцінив загрозу

Російський диктатор Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Путін заявляє про так зване «триденне перемир’я» і погроує вибрати цілі для гіпотетичного удару «Орєшніком», бо намагається «грати на дві сторони».

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський в ефірі «Українського радіо».

«Це гра на дві сторони. Давайте не забувати, що Путін при всьому тотальному контролі, під яким він тримає той суб’єкт міжнародного права, який поки що називається Російська Федерація, має робити певні вкиди для своїх послідовників, для свого охлосу, показуючи свою „миролюбність“ і нібито готовність до якихось мирних переговорів», — каже експерт.

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Грабський нагадав, що Путін веде гібридну війну. І застосування риторики щодо використання «Орєшніка» — це наочний приклад метода «батога і пряника».

«Коли для одних батіг, для інших пряник, але таким чином він намагається вести політику свого режиму. Тому нічого дивного в цьому немає. З точки зору кремлівської логіки вони є абсолютно послідовні і дотримуються своїх норм і правил. Тобто розмови про перемир’я звучали, звучать і будуть звучати завжди, але тільки у вигідному РФ контексті», — зазначає аналітик.

За його словами, вибрати цілі для «Орєшніка» в Києві або деінде — це дуже складне завдання.

«І тут можна повторити слова військового оглядача Тома Купера: „Насипаємо і може десь попадемо“. Це приблизно з цієї ситуації», — підсумував Сергій Грабський.

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Раніше російські пропагандисти заявили про наказ Путіна щодо удару «Орешніком» по Києву як відповідь на потенційні атаки ЗСУ в Москві.

Своєю чергою аналітики назвали важливі передвісники можливого удару «Орешніком» по Києву. Зокрема, авіаційний експерт Валерій Романенко розповів, чи мають ці погрози під собою реальне підґрунтя.