Навіщо Путін провокує НАТО в небі: ексголовком Альянсу назвав три цілі

Президент Росії Володимир Путін і НАТО

Регулярні вторгнення російських літаків та дронів до повітряного простору країн НАТО не є випадковими — Кремль має три конкретних цілі. Такі дії Росії потребують жорсткішої реакції з боку Альянсу.

Про це у колонці для Bloomberg написав адмірал ВМС США у відставці та колишній верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО Джеймс Ставрідіс.

«Путін, схоже, прагне досягти трьох цілей цими вторгненнями: отримати тактичне розуміння реакцій Альянсу; зменшити кількість доступних літаків і сенсорів, які зараз захищають Україну; а також посіяти розбіжності в Альянсі щодо того, наскільки рішуче слід реагувати на російські літаки. Настав час його зупинити», — наголосив Ставрідіс.

Він акцентував, що саме лише перехоплення російських винищувачів не дає потрібного ефекту.

За словами екскомандувача, НАТО має низку варіантів для посилення оборони. Зокрема, йдеться про постійне патрулювання східного флангу Альянсу літаками дальнього радіолокаційного виявлення E-3 AWACS, здатними вчасно виявляти цілі, що літають на низькій висоті. Додатково до сил швидкого реагування у Німеччині та Іспанії можуть бути залучені новітні винищувачі — від F-35 та Eurofighter до шведських Gripen та американських F-15 Strike Eagle і F-18 Hornet.

Маючи понад 3000 літаків, що вчетверо перевищує авіапарк Росії, НАТО спроможне підтримувати ефективне повітряне патрулювання під контролем системи AWACS, зменшуючи залежність від наземних чергових сил.

Ставрідіс також радить врахувати український досвід боротьби з безпілотниками: поряд із класичними засобами мають застосовуватися фізичні бар’єри, дрони-перехоплювачі, дешеві системи спрямованої енергії та засоби РЕБ.

Крім того, на думку адмірала у відставці, НАТО має заздалегідь попередити Росію, що подальші інциденти у повітрі викличуть жорсткішу відповідь, аж до збивання як дронів, так і пілотованих літаків.

«Простий супровід російських винищувачів щоразу додому не змусить Кремль звернути увагу. Довгостроковий план НАТО має передбачати повну безпольотну зону над Україною, але вже зараз слід розпочати повноцінну військову відповідь на російські повітряні вторгнення — як безпілотні, так і пілотовані», — резюмував Ставрідіс.

Нагадаємо, 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Прем’єр-міністр Крістен Міхал пояснив, що літаки не були збиті, тому що для застосування сили існують певні параметри. Він додав, що консультації з союзниками по НАТО прояснять, як діяти наступного разу.

Зауважимо, 22 вересня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський попередив Росію, що всі її об’єкти, які увійдуть до повітряного простору країни, збиватимуться.

Того ж дня і голова МЗС Великої Британії Іветт Купер заявила, що її країна і НАТО готові реагувати на порушення повітряного простору Альянсу. Купер наголосила: «Якщо буде потрібно зупиняти літаки, які діють у повітряному просторі НАТО без дозволу, ми це зробимо».

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон також заявив, що його держава готова застосувати силу в разі необхідності та збиватиме російські винищувачі, які порушать повітряний простір країни.