Навіщо Путін вимагає виборів в Україні: Портников пояснив мету РФ

Портников пояснив наміри Путіна / © ТСН.ua

Реклама

Російський диктатор Путін намагається затягнути переговори і влаштувати особисті перемовини з Трампом, адже сподівається на прихильність американського президента.

Про це сказав журналіст і політичний оглядач Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.

Він назвав головні завдання Кремлья на найближчий час:

Реклама

Затягувати час на всіх напрямках.

Готувати такі пропозиції, які будуть несприйнятними для України і європейських країн.

Звинувачувати Київ та європейські столиці у неконструктивності.

Ініціювати нові перемови з президентом Сполучених Штатів.

«Усвідомлюючи, що Дональд Трамп, якщо не підтримує Путіна під час цих розмов, так, принаймні, буде боротися із новими санкціями проти Російської Федерації, не буде надавати нову військову допомогу Україні і таким чином зробить більш легкими завдання російських збройних сил на українській землі. Це все, що Путіну потрібно від його американського колеги. Більше ні до чого Трамп з точки зору російського політичного керівництва не придатний», — каже Портников.

Журналіст зауважує, що результативні перемовини можливі лише в разі, якщо Трамп раптом змінить позицію і буде більш енергійно і більш серйозно тиснути на Путіна або погрожувати припиненням діалогу між США і Російською Федерацією, у якому зацікавлений російський диктатор.

Якщо таке станеться, тоді Путін буде ставити питання нелегітимності українського президента і проведення виборів в Україні.

«Тут Кремль також може сподіватися на розуміння адміністрації президента США, як відомо, і сам Трамп і його співробітники неодноразово говорили про те, що в Україні потрібно провести вибори, тому що демократична держава без виборів зовсім не демократична держава. Ну, тоді єдиним виходом з ситуації залишається те, у чому зацікавлений Путін. Війна без будь-якого конкретного терміну завершення і без будь-якого реального механізму досягнення домовленості між Москвою і Києвом щодо завершення воєнних дій», — додав Віталій Портников.

Реклама

Тоді розмови про вибори в Україні, нелегітимність Зеленського чи про Ватикан виглядають просто додатковим поясненням того, чому у Кремлі не зацікавлені у припиненні воєнних дій і припиненні російсько-української війни як такої, підсумував журналіст.

Раніше в МЗС повідомили, що Україна готується до зустрічі Зеленського з Путіним.