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Навіщо Путін запропонував перемовини і сам їх ігнорує: Зеленський пояснив
Президент Зеленський певен, що весь галас довкола переговорів в Туреччині Путін влаштував лише тому, аби уникнути нових санкції США.
Російський диктатор Путін сам запропонував переговори, які ж потім сам і проігнорував. Він зробив це насамперед для того, аби відтермінувати санкції Заходу.
Про це заявив під час пресконференції у Туреччині.
Зеленський нагадав, що Великоднє перемир’я також ініціював особисто Путін. І хоча росіяни все одно порушували режим тиші, кількість атак на Великдень дещо зменшилася. Так само президент зауважив, що Путін сам ініціював переговори в Туреччині.
«Але він (зробив це — Ред.) для того, щоб відтермінувати сильні санкції американців, хоче показати, що він конструктивний і він готовий до перемовин. Це позитив для всього світу, як би ми не відносились особисто один до одного, але це надія», — сказав глава держави.
Раніше президент Володимир Зеленський пояснив, чи можуть домовитися про припинення вогню на переговорах у Стамбулі без особистої участі Путіна.