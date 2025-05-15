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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Навіщо Путін запропонував перемовини і сам їх ігнорує: Зеленський пояснив

Президент Зеленський певен, що весь галас довкола переговорів в Туреччині Путін влаштував лише тому, аби уникнути нових санкції США.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Російський диктатор Путін сам запропонував переговори, які ж потім сам і проігнорував. Він зробив це насамперед для того, аби відтермінувати санкції Заходу.

Про це заявив під час пресконференції у Туреччині.

Зеленський нагадав, що Великоднє перемир’я також ініціював особисто Путін. І хоча росіяни все одно порушували режим тиші, кількість атак на Великдень дещо зменшилася. Так само президент зауважив, що Путін сам ініціював переговори в Туреччині.

«Але він (зробив це — Ред.) для того, щоб відтермінувати сильні санкції американців, хоче показати, що він конструктивний і він готовий до перемовин. Це позитив для всього світу, як би ми не відносились особисто один до одного, але це надія», — сказав глава держави.

Раніше президент Володимир Зеленський пояснив, чи можуть домовитися про припинення вогню на переговорах у Стамбулі без особистої участі Путіна.

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