Навіщо Росія провокує НАТО: в США назвали головну причину

Курт Волкер / © Associated Press

Справжня причина посилення атак Росії — її слабкість.

Про це сказав американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в ефірі «Київ24».

За його словами, Кремль не досягає успіхів на фронті та намагається шантажувати НАТО, щоб змусити його тиснути на Україну для завершення війни на вигідних для себе умовах.

Волкер наголосив, що Росія, незважаючи на щоденні повітряні удари, не має жодного стратегічного впливу на ситуацію на фронті.

«Вони розуміють, що вони не просуваються в Україні на фронті… Вони сподіваються показати силу, коли вони насправді в позиції слабкості», — заявив дипломат.

За його словами, Кремль намагається випробувати реакцію НАТО та посилає попередження, що війна може ескалюватися, якщо Альянс не буде тиснути на Україну, щоб та здалася.

Волкер зазначив, що відповідь НАТО на дії Росії була «досить сильною». Він навів приклад збиття дронів у Польщі та перехоплення винищувачів МіГ в Естонії. Однак, на думку дипломата, цього недостатньо.

«Я вірю, що потрібно більше. Вони мають надсилати більше сигналів Путіну, що вони не будуть толерувати такого роду випробування. І вони не здадуть підтримку України», — підсумував Волкер.

Нагадаємо, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного Росії для вручення ноти протесту. Очільник МЗС Маргус Тсахкна назвав цей інцидент «безпрецедентно зухвалим». Відомо, що три винищувачі МіГ-31 летіли над Фінською затокою і перебували там 12 хвилин.