Навіщо Росії переговори з США: в Reuters розповіли подробиці

Заяви президента США Дональда Трампа про те, що мирна угода між Україною та Росією вже «досить близька», розбиваються об сувору реальність. Керівники провідних європейських розвідок висловлюють глибокий песимізм щодо шансів зупинити війну цього року. За їхніми даними, Москва веде подвійну гру.

Про це пише Reuters.

«Театр переговорів» замість реального миру

Білий дім відкрито заявляє про амбітний план: укласти мирну угоду до червня — якраз перед проміжними виборами до Конгресу США у листопаді. Проте в Європі бачать разючу прірву між бажаннями Вашингтона та реальними діями Кремля.

Одразу четверо з п’яти керівників розвідки підтвердили: Росія не зацікавлена у швидкому припиненні війни. Третій раунд переговорів у Женеві, який відбувся цього тижня, посадовці прямо називають «театром».

«Росія не прагне мирної угоди. Вони прагнуть досягти своїх стратегічних цілей, і вони не змінилися», — констатував один із розвідників.

Головними цілями Путіна залишаються усунення президента України Володимира Зеленського та перетворення нашої держави на безправний «нейтральний» буфер між РФ і Заходом.

В чому пастка територіальних поступок

Наразі ключовим каменем спотикання є територія. Москва вимагає від Києва вивести війська з тих 20% Донецької області, які Росія ще не контролює. Україна категорично відмовляється від таких поступок.

Європейські фахівці попереджають Захід про небезпечну ілюзію: здавання Донеччини не принесе миру.

«У випадку, якщо росіяни отримають ці поступки, я думаю, що це, можливо, лише початок справжніх переговорів», — прогнозує один із чиновників розвідки, додаючи, що після цього РФ одразу висуне нові, ще жорсткіші вимоги.

Окреме занепокоєння, за інформацією Reuters, серед європейців викликає склад американської делегації. Переговори від США ведуть Джаред Кушнер та Стів Віткофф. Жоден із них не є кваліфікованим дипломатом і не має глибинного розуміння специфіки Росії чи України.

Користуючись цим, Москва намагається розділити переговори на два треки. Перший — публічний, нібито про війну. Другий — кулуарний, зосереджений на двосторонніх угодах зі США.

Володимир Зеленський вже повідомляв, що російський посланець Кирило Дмитрієв пропонував американцям угоди про співпрацю на фантастичну суму до 12 трильйонів доларів. За словами європейських розвідників, ця приманка розрахована на бізнес-інтереси Трампа та на російських олігархів, які втратили прибутки через санкції, але чию лояльність Путіну потрібно зберегти.

Чи витримає економіка Росії?

Наразі економіка РФ демонструє певну стійкість, проте попереду серйозні випробування. Один із керівників європейської розвідки підкреслив, що Москва зіткнеться з «дуже високими» фінансовими ризиками вже у другій половині 2026 року.

Причини очевидні: доступ до ринків капіталу закритий санкціями, ключова ставка центробанку становить захмарні 15,5%, а ліквідна частина російського Фонду національного добробуту скоротилася більш ніж удвічі з початку повномасштабного вторгнення. Саме тому Кремль використовує переговори як ширму для спроб зняти фінансовий зашморг.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни у новому звіті заявив, що Росія не обмежується вимогами щодо територіальних поступок і залишається відданою своїм початковим воєнним цілям, зокрема перегляду ролі та політики НАТО.

Аналітики звернули увагу, що російська сторона знову озвучує вимоги про юридичні гарантії нерозширення Альянсу та відмову від співпраці з країнами, які приєдналися після 1997 року. В ISW наголошують: повторення цих ультиматумів свідчить, що Кремль не буде задоволений жодною угодою, яка не врахує всі його стратегічні вимоги — навіть у разі виконання частини територіальних умов.

Водночас у звіті підкреслюється, що Москва продовжує посилатися на нібито «домовленості» з Вашингтоном, хоча офіційних угод за підсумками попередніх контактів не було досягнуто.