Навіщо Трамп блокує допомогу Україні: Клімкін пояснив

Клімкін: Трамп має важелі тиску на Україну — чим це завершиться

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Президент США Дональд Трамп з точки зору переговорника багато речей робить правильно.

Таку думку висловив український дипломат, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю LIGAnet.

«Яка мета (призупинення поставок зброї Україні — ред.)? По-перше, це внутрішня політика. Ми з вами говорили про вагу проміжних виборів, що можуть відкрити Трампу шлях майже до його майже політичного безсмертя, як він думає. А можуть зробити його „кульгавою качкою“, — розмірковує дипломат.

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На його думку, для Трампа зараз важливо сказати, що саме попередня адміністрація Байдена витратила дуже багато запасів зброї і не дала можливості їх замінити.

Третя історія — це спробувати взяти на гачок попередньо адміністрацію, яку Трамп дуже не любить…

«Поки що зброя, яка іде (Україні — ред.), вона іде від попередньої Адміністрації, від Байдена. І всі вважають, „так це ж Байден дав Україні“. З точки зору політика, яким є Трамп, історія дуже погана», — говорить Клімкін.

На думку дипломата, зараз Трамп буде приймати рішення про те, щоб давати Україні вже від себе.

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«З точки зору переговірника він теж багато речей робить правильно. Ну і, звичайно, з точки зору нас, коли кажуть, що нас потрібно повиховувати, поставити в рамку, притиснути до якихось там компромісів, у Трампа чимало важелів на нас, ми ж прекрасно розуміємо. Ми не можемо відмовитись від такого партнера, як Штати. Штати безальтернативні для нас. Але сьогодні Дональд Трамп — це президент з Сполучених Штатів Америки. І саме він за американською президентською системою приймає всі ключові рішення стосовно нас», — підсумував Клімкін.

Раніше український журналіст Віталій Портников пояснив причину призупинення військової допомоги США.