Навіщо Трамп відправляє свого посланника до Москви: політолог розкрив деталі місії

Дональд Трамп / © Associated Press

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Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф цього тижня відвідає Москву. Головна мета візиту — отримати від президента Росії Володимира Путіна якесь повідомлення і передати його американському президенту Дональду Трампу.

Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович для РБК-Україна.

Ігор Рейтерович вважає, що цей візит може бути «останнім шансом» для Росії перед тим, як США запровадять нові обмежувальні заходи. Трамп, зі свого боку, може подати це як поступку Москві, демонструючи готовність до діалогу.

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Політолог припускає, що Віткофф виступить лише як «інструмент» для передачі позиції Путіна. Можливо, йдеться про бачення Кремля щодо закінчення війни, яке могло б стати основою для переговорів. Для Трампа такий сценарій вигідний, адже він зможе заявити, що зробив усе можливе для переговорів, але Путін залишився непоступливим.

Рейтерович не виключає, що якщо Путін піде на «серйозні поступки», то вже цього тижня ми можемо побачити реальний переговорний процес, що стосуватиметься припинення бойових дій.

Показовим є те, що паралельно з візитом Віткоффа до Москви, інший спецпредставник Трампа, Кіт Келлог, ймовірно, прибуде до Києва. Рейтерович назвав це «човниковою дипломатією» на дві сторони, яка, на його думку, також буде відбуватися в аналогічному форматі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф може приїхати до Росії цього тижня, а у разі відмови Москви від припинення вогню США запровадять санкції. Орієнтовні дати — 6 або 7 серпня 2025 року.

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