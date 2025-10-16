Навіщо Трамп заговорив про Tomahawk для України перед зустріччю з Путіним: Портников пояснив

Портников про розмову Трампа з Путіним / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп не просто так публічно розмірковував, що може дати Україні «Томагавки» та що Україна планує перейти в наступ на фронті. Такими гучними заявами глава Білого дому хотів забезпечити собі сильну позицію в переговорах з Путіним.

Про це заявив український журналіст і публіцист Віталій Портников на своєму youtube-каналі.

«Його (Трампа — Ред.) розмови з президентом Російської Федерації. Що це, в принципі, може означати? Я вже неодноразово говорив і зараз можу це підтвердити абсолютно чітко. Що всі ці погрози, пов’язані з „Томагавками“, з постачанням зброї Україні, зброї нової якості будуть насамперед пов’язані з тим, що Трамп хотів зайняти більш комфортну для себе позицію на перемовинах з Путіним», — каже Портников.

На його думку, Трамп, ймовірно, побачив, що його спроби переконати Путіна якимись економічними преференціями чи застосуванням санкцій не працюють, тому пішов іншим шляхом.

«Тобто пішов практично тим самим шляхом, яким він пішов на Близькому Сході. І можливо, він саме зараз цим процесом натхнений, говорить, що він вважає, що близькосхідний процес позитивно вплине на ситуацію, пов’язану з російсько-українською війною», — пояснює журналіст.

Портников вважає, що реальні результати переговорів Трампа й Путіна залежатимуть від того, наскільки диктатор РФ серйозно сприйняв ці погрози президента США.

«І наскільки він зараз замислюється про прийняття тих умов Трампа, які були висунуті на початку президентства Трампа, на початку його появи в Овальному кабінеті», — підсумував Віталій Портников.

Раніше в Білому домі розповіли про перші результати розмови Трампа й Путіна. Сам Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним у Будапешті.

Завтра, 17 жовтня, має відбутися зустріч Зеленського з Трампом.