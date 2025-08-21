Навіщо Зеленський привіз до США мапу та про що сперечався з Трампом

Зеленський і Трамп / © Associated Press

Під час зустрічі у Білому домі Володимир Зеленський обговорював з Дональдом Трампом гарантії безпеки та показав на мапі ситуацію на полі бою.

Про це президент України повідомив під час зустрічі із журналістами.

«Ми мали мапу з позначенням ситуації на полі бою. Ми мали не тільки мапу, ми мали багато інформації про викрадених українських дітей, про обставини, в яких перебувають наші військовополонені, багато візуальної інформації, багато інших даних. І, звичайно, в нас була мапа з інформацією про відсоткову кількість територій, яка була окупована після 2014 року та після 2022 року», — уточнив він.

Зеленський зазначив, що американці мали свою мапу, коли українська делегація прибула до Білого дому.

«Я сказав, що хотів би продемонструвати, що наразі відбувається на полі бою. Для цього не потребую нашої мапи, можу на вашій мапі, бо я чудово розумію, яка ситуація: де ми є, про присутність на Донбасі, загалом на Сході, чому вони не можуть отримати ту чи іншу територію тощо. Це були мої тривалі пояснення, але це був абсолютно нормальний діалог», — додав президент.

Зі слів Зеленського, Трампу було цікаво почути деталі.

«Ми багато говорили про Донбас, про Схід, в чому його важливість», — сказав президент.

Обговорення питання територій Зеленський описав «достаньо довгим».

Нагадаємо, 18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч успішною.

Як повідомляв раніше BBC, в Овальному кабінеті розмістили карту України із заштрихованими територіями, які окупувала Росія.

Помічник Трампа показав фото із закритої частини переговорів між президентами США та України.

