Навіть без результатів: експерт пояснив, чому переговори з РФ усе одно потрібні

Зеленський та Путін / © ТСН

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Навіть якщо результат перемовин із Росією щодо припинення війни виглядає малоймовірним, такі зустрічі мають сенс, зокрема для просування гуманітарного треку — зокрема обмінів полоненими.

Про це в ефірі КИЇВ24 заявив політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

«Ми вже мали обмін „тисяча на тисячу“ — не без проблем, але за три черги його вдалося реалізувати. Якщо хоча б для таких речей потрібні перемовини — чому б і не їхати», — зазначив він.

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За словами Чаленка, Україна послідовно вимагає надати проєкт так званого російського мирного меморандуму, про який у Кремлі згадали у розмовах із Трампом та іншими західними представниками.

«Росіяни самі вигадали цей документ, де мають бути умови припинення вогню, але досі його ніхто не бачив. Вони не надають навіть США. Це — класична тактика Москви, коли ультимативні вимоги озвучуються в останній момент, щоб дестабілізувати підготовку опонентів», — наголосив експерт.

Він провів паралелі з переговорами 2022 року, коли делегацію РФ представили в останню ніч, а українська сторона втратила можливість якісно підготуватися.

«Але для нас це не шоу. Це — реальна можливість працювати над деескалацією. Добре, що наші партнери — і американські, і європейські — наголошують на необхідності режиму припинення вогню», — підсумував Чаленко.

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Нагадаємо, невдовзі після першого раунду переговорів у Стамбулі 16 травня Росія обіцяла надати Україні меморандум про майбутню мирну угоду, який передбачатиме припинення вогню. Однак 28 травня міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що країна-агресорка досі цього не зробила.

Водночас преcсекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не говоритиме публічно про свій «меморандум», та уточнив, що деталі російського проєкту меморандуму щодо українського врегулювання не оприлюднюватимуть.

За словами президента України Володимира Зеленського, за два дні до запланованої на 2 червня російсько-української зустрічі у Стамбулі ні Україна, ні Туреччина не мають інформації про зміст так званого «меморандуму» РФ, у якому держава-агресорка повинна прописати свої пропозиції щодо мирного врегулювання.