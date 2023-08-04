Навіть Китай побачив неспроможність Росії виконувати домовленості — Подоляк

Нейтральні країни готові брати участь у дискусіях про справедливий мир в Україні.

Перед міжнародним самітом у Саудівській Аравії, який буде присвячено українській формулі миру, усе більше країн розуміють, що Росія не дотримується жодних правил, тому готові обговорювати запропонований Україною справедливий мир.

Про це заявив у коментарі телеканалу FREEДОМ радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, на тлі виходу Росії із зернової угоди спостерігаються важливі зміни у ставленні нейтральних країн до війни, яку розв’язав Кремль в Україні.

“Нейтральні країни готові брати участь у дискусіях про справедливий мир, свідомо підтримуючи Україну. Це збільшує резонанс від таких дискусій, залученість стає іншою”, - наголосив він.

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Окрім того, зауважив Подоляк, значно знизилася суб'єктність РФ, оскільки державі-агресорці перестають довіряти.

“Навіть представники Африканського континенту розуміють, що Росія не дотримується жодних правил. Навіть Китай побачив неспроможність Росії виконувати домовленості, розуміючи, що з тією елітою, яка сьогодні керує Росією, неможливо вести переговори і отримувати якісь гарантії”, - підкреслив радник голови ОП.

Ще одним важливим моментом, на його думку, є те, що зміни на лінії фронту засвідчили світові, що цю війну Україна доведе до справедливого фіналу, незважаючи на складнощі в контрнаступальних діях.

Нагадаємо, у Китаї вирішили відправити свого представника на багатосторонні переговори щодо принципів миру в Україні, які мають відбутись цими вихідними в Саудівській Аравії.

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