"Навіть коли прямуємо до Австралії": Блінкен повідомив про понад 200 зустрічей з іноземними колегами через українське питання

"Навіть коли прямуємо до Австралії": Блінкен повідомив про понад 200 зустрічей з іноземними колегами через українське питання

Блінкен розмовляв телефоном з різними колегами, приділяючи особливу увагу відносинам між Росією та Україною.

Держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні сказав журналістам, які супроводжують його в Канберру, що питання, пов'язані з Україною та діями Росії, продовжують залишатися в центрі уваги американської адміністрації незалежно від того, де її співробітники.

Про це пише "Інтерфакс".

"Це залишається головним у тому, що ми робимо, і в тому, що я продовжую робити, навіть коли ми прямуємо до Австралії", — заявив він.

Держсекретар зазначив, що у ході своїх візитів "розмовляв телефоном з різними колегами, приділяючи особливу увагу відносинам між Росією та Україною".

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"Як ми підрахували, понад 200 зустрічей з іноземними колегами лише за останні тижні, на яких ми працювали над координацією з усіма нашими партнерами у питаннях протистояння російській агресії, спрямованій проти України", — сказав Блінкен.

Також він заявив, що політика Росії кидає виклик безпеці не лише України, а й усьому світу, включаючи Австралію.

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