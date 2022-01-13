"Навіть не будемо обговорювати": Росія відмовилася відвести війська від кордонів України і "повернути їх в казарми"

"Навіть не будемо обговорювати": Росія відмовилася відвести війська від кордонів України і "повернути їх в казарми"

Лавров назвав вимоги Вашингтона неприйнятними.

Москва не має наміру обговорювати з НАТО або США питання переміщення військ по території Росії, а вимоги "повернути їх в казарми" розглядатися не будуть.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, пише РБК.

За його словами, ці вимоги Вашингтона неприйнятні.

"Вже звучить не тільки про те, щоб відвести військові частини від кордону з Україною, як вони виражаються, а про те, щоб ці війська пішли в казарму, Шерман саме так говорила, в тому числі публічно на прес-конференції. Я не думаю, що є необхідність пояснювати абсолютну неприйнятність такого роду вимог і, звичайно ж, ми їх навіть не будемо обговорювати", - сказав Лавров.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс може посилити присутність на території союзників на сході у разі нападу РФ на Україну. Крім того, він наголосив, що НАТО фіксує подальшу присутність російських військ на кордоні з Україною. У зв'язку з чим Росію закликали "негайно здійснити деескалацію ситуації навколо України".

НАТО відкинуло ультиматум Росії щодо українських перспектив в Альянсі

Читайте також: