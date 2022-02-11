"Навіть під час Олімпійських ігор": Блінкен заявив, що Росія може вторгнутися до Україні будь-якої миті

"Навіть під час Олімпійських ігор": Блінкен заявив, що Росія може вторгнутися до Україні будь-якої миті

Блінкен вкотре закликав усіх громадян США негайно покинули Україну.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Росія може вторгнутися до України в будь-який час, навіть під час зимових Олімпійських ігор.

Про це він сказав 11 лютого під час прес-конференції у Мельбурні, Австралія, пише Reuters.

"Як ми вже казали раніше, ми перебуваємо у ситуації, коли вторгнення може розпочатися у будь-який час, і слід розуміти, що це може відбутися навіть під час Олімпійський ігор", — наголосив Блінкен.

Блінкен зазначив, що Вашингтон продовжує "скорочувати штат" американського посольства в Україні і знову закликав усіх громадян США негайно покинули Україну.

"Простіше кажучи, ми продовжуємо спостерігати за дуже тривожними ознаками російського загострення, зокрема, на український кордон продовжують прибувати нові сили", — сказав Держсекретар США.

Нагадаємо, 23 січня 2022 року Держдеп на тлі загрози вторгнення РФ ухвалив рішення про від’їзд державних службовців США з посольства у Києві. Американські дипломати також попередили своїх громадян, що ситуація з безпекою в Україні "може погіршитися без попередження". Слідом за США про "евакуацію" родин дипломатів заявили Велика Британія, Австралія та Німеччина. Попри це, більшість працівників посольств залишилися на своїх робочих місцях.

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