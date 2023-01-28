Навіть попри критику: Макрон заявив, що буде надалі "говорити з Росією"

Він закликав Пекін виступити проти "імперіалістичної війни" в Україні.

Французький президент Еммануель Макрон заявив про бажання "говорити з Росією", незважаючи на критику, що лунає на його адресу через діалог з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це з посиланням на лідера Франції повідомляє TF1 INFO.

"Деякі особи в той чи інший час могли дорікнути мені за діалог з Росією, але я продовжуватиму розмовляти з РФ", - цитує ЗМІ заяву Макрона під час прийому в Єлисейському палаці.

За його словами, "всі країни несуть відповідальність за світовий порядок і мають сприяти його підтримці". Макрон також закликав Китай виступити проти "імперіалістичної війни" в Україні.

"Але хто міг би захистити можливість вільного і стабільного міжнародного порядку, якщо ми закрили очі на імперіалістичну війну?", - додав Макрон.

Нагадаємо, Макрон раніше заявляв, що Європа повинна підготувати майбутню архітектуру безпеки, надати Росії гарантії безпеки. Що більше, за його словами, нібито варто "зняти страхи Путіна" щодо наближення НАТО до кордонів Росії.

Заява французького лідера викликала бурхливу реакцію. На що Макрон також відреагував. За його словами, "не потрібно робити з мухи слона і шукати суперечності там, де їх немає".

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