"Зло неминуче програє": Зеленський закликав назвати вулиці іменами українських праведників

Президент Володимир Зеленський згадав про українських праведників, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Глава держави наголосив, що навіть у найтемніших обставинах знаходяться люди, які несуть світло.

Про це президент сказав у відеозверненні 14 травня.

"Минулого року 14 травня в нашій державі вперше відзначався День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. 2 659 українців та українок отримали звання праведників народів світу", – зазначив Зеленський.

"Наша Україна – четверта у світі за кількістю праведників. Людей, які ризикували своїм життям, життям своїх рідних, але все одно рятували тих, кому загрожувала неминуча смерть від рук нацистів. Рятували дітей, дорослих, цілі родини. Кожна з таких історій порятунку вражає. Вражає сміливістю, бо навколо було тотальне зло, а люди все одно зберігали добро в своєму серці. Вражає вірою в те, що людяність все одно переможе, попри тодішню окупацію і силу нацистів", – розповів президент.

Він наголосив, що праведники були в усіх регіонах держави – від Закарпаття до Криму, від Одеси до Харкова. І ще далеко не про всі історії порятунку відомі. Було багато і тих, хто просто не встиг розповісти, завдяки кому зберіг життя. Рятували зовсім маленьких дітей, які просто не могли розуміти, що насправді з ними відбувається.

"Ми маємо завжди згадувати, що у нашого народу є праведники, і що навіть у найтемніших обставинах знаходяться люди, які несуть світло. Саме таке прагнення до добра ми бачимо й зараз в українцях, в українках, які допомагають рятувати наших людей від окупантів, від таких самих нацистів", – наголосив Зеленський.

Він також повідомив, що зараз у багатьох містах і громадах України тривають дискусії про перейменування вулиць і площ.

"Раджу звернутися до історій українських праведників і увічнити їхню памʼять. Бо це саме про ту сміливість і людяність українців, які вже довели, що зло, яке приходить на нашу землю, неминуче програє", – резюмував глава держави.

Нагадаємо, історики переконують: українців-рятівників євреїв було набагато більше.