Навіть за два роки: Стефанішина розповіла, коли Україна може стати членом ЄС

Навіть за два роки: Стефанішина розповіла, коли Україна може стати членом ЄС

Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що Україна може вступити до Євросоюзу протягом терміну від двох до семи років.

Проте задля повноправного членства України в ЄС треба перемогти у війні з Росією та відбудувати країну.

Про це Стефанішина сказала у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 25 червня.

"Все достатньо відносно. На момент, коли з’явилось вікно можливості подати заявку на членство, у нас все було готове. І це такий золотий НАТОвський стандарт – треба бути готовим до всього, це називається стійкість. Але найперше – треба відбудувати країну. І відбудовувати ми будемо вже як країна-кандидат на членство в Європейському Союзі. І ресурси для таких країн, як Україна, будуть достатньо великими", – зауважила віцепрем’єрка.

"Відбудувавши нашу державу, ми, звичайно, скористаємося політичним вікном можливостей. Це може бути два роки, це може бути п’ять років, це може бути й сім років", – повідомила Стефанішина.

Вона ствердно відповіла на запитання, про те, чи можливо, аби Україна стала членом ЄС, всього за два роки.

"Можливо. Але до того моменту, як ми будемо відчувати, що ми дійсно є сильною, потужною країною ЄС, нам не треба поспішати туди вступати. Треба перемогти. Ми віримо в наші ЗСУ. І треба відбудувати державу", – сказала віцепрем’єрка.

Нагадаємо, за словами гендиректорки Урядового офісу Наталії Форсюк, на вступ України до ЄС може піти сім років.

Рішення ухвалили за 30 секунд: Стефанішина про надання Україні статусу кандидата в ЄС

Читайте також: