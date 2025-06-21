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Йдеться про одеського бізнесмена Бориса Кауфмана і львівського бізнесмена Ігоря Кривецького.

Як пише видання Економічна правда, Кривецький розглядає санаторій як придаток або "задній двір" до нового п’ятизіркового курорту, від управління яким до державного бюджету щомісяця надходитиме лише 158 тис. грн. При цьому львівʼянин володіє ТОВ "Медичний центр "Едем Медікал», який, за відкритими даними, не перший рік збитковий.

Кауфман же вивів на тендер ТОВ "Компанія Константа 2020". При цьому ролі між двома компаніями-учасниками були розподілені заздалегідь. Ні ТОВ "Медичний центр "Едем Медікал", яке зробило стартову ціну 300 тис. грн (30% винагороди управителя), ні ТОВ "Компанія Константа 2020", яке зробило стартову ціну 29 тис. грн (2,9% винагороди управителя) не дивлячись на суттєву розбіжність в пропозиціях не зробили протягом всього аукціону жодного кроку.

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Як зазначає ЕП, співучасники готувалися збивати конкурентів, для чого ТОВ "Компанія Константа 2020" мало одразу спустити ціну на дно, щоб всім іншим можливим учасникам тендеру управління санаторієм стало нецікавим. Проте, нульова промоція АРМА тендеру спростила всім завдання і забезпечила тихий «междусобойчик». «Однак не все так очевидно, як здається на перший погляд. Оскільки одесита більше цікавить територія навколо для забудови, то було вирішено, що корпуси санаторію забере львів’янин», - доходить до висновку ЕП.

Отже, згадані узгоджені дії учасників тендеру привели до перемоги компанії Бориса Кауфмана, ТОВ "Компанія Константа 2020".

Як повідомляється у статті, АРМА не вирішило проблему з катастрофічною розбіжністю між оціночною в 60,7 млн грн та ринковою у 944,7 млн грн вартістю санаторію "Жовтень"; не відновило арешт та управління 12 об’єктами санаторію, якими незаконно заволоділо ТОВ "Девелопмент Солюшн"; не вступило у справу про банкрутство ТОВ "Клінічний санаторій «Жовтень", на якому незаконно опинилися всі основні фонди санаторію, в тому числі холодильники, телевізори, телефони, пральні машини, меблі, кондиціонери, електроплити, медичне обладнання, водні велосипеди, човни, автомобілі, сміттєвоз, столовий посуд, штори тощо.

«Замість того, щоб відродити санаторій та перетворити його на потужний центр реабілітації для військових та цивільних, які постраждали від війни, чиновники АРМА третій рік поспіль закривають очі на все, "кришують" схеми з дерибану столичної землі та допомагають сірим кардиналам і кримінальним авторитетам з Одещини та Львівщини втілювати бізнес-проєкти за брудні гроші», - доходить до висновку «Економічна правда».

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