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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1342
Час на прочитання
2 хв

Навроцький готує ще один удар по Зеленському через скандал з УПА: що задумали у Польщі

У Навроцького вважають, що останні заяви Зеленського звучали для «зміцнення слабких позицій», орієнтовані передусім на внутрішню аудиторію.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Володимир Зеленський та Кароль Навроцький

Володимир Зеленський та Кароль Навроцький / © ТСН

У президента Польщі Кароля Навроцького останні заяви Володимира Зеленського називають «навмисною провокацією» та готують новий удар. 11 липня — у Національний день пам’яті жертв геноциду — Навроцький може публічно заявити про свою позицію.

Про це повідомляє Dziennik Gazeta Prawna, посилаючись на джерело в оточенні польського президента.

Ба більше, у президентському палаці жорстко заявили, що рішення Зеленського про створення Національного пантеону підсилює російську пропаганду, і вони не будуть «частиною сценарію, написаного Києвом».

«Ми сприймаємо цю заяву з певною долею скептицизму, оскільки дії Зеленського та його оточення мають провокаційний характер, і ми не будемо частиною сценарію, написаного Києвом, що, своєю чергою, підсилює російську пропаганду», — сказав представник Офісу президента.

Джерело в оточенні президента стверджує, що останні заяви Зеленського звучали для «зміцнення слабких позицій», орієнтовані передусім на внутрішню аудиторію.

«Вони також мають на меті приховати корупційні скандали, за участю провідних українських політиків», — сказав він, який захотів залишитися анонімним.

У палаці президента, за словами співрозмовника, не планують негайно відповідати на дії України. Одним із варіантів, який наразі обговорюють у команді Навроцького, — це дипломатичне обмеження контактів із Зеленським. Однак там наголошують, що не збираються згортати допомогу Києву на тлі загострення.

Скандал між Польщею та Україною — останні новини

Через історичні суперечки щодо ОУН-УПА та постаті Степана Бандери Польща зробила нову гучну заяву. У Варшаві погрожують заблокувати інтеграцію України до Європейського Союзу. Польський віцепрем’єр та міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш висунув Києву ультиматум.

Заява польського посадовця спровокувала хвилю обурення та жорстку критику серед українців. Користувачі соцмережі Threads називають подібні ультиматуми «звичайним імперським шовінізмом та баченням у нас молодшого брата, а не рівного партнера».

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Дата публікації
Кількість переглядів
1342
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