Навроцький назвав атаку РФ "провокацією": нова заява президента Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький / © Associated Press

Реклама

Російська дронова атака на Польщу вночі 10 вересня була провокацією та “перевіркою” як для військових, так і для політиків.

Про це заявив польський президент Кароль Навроцький під час перебуванні на військовій авіабазі в Познані-Кшесіні, повідомляє The Guardian.

“Ця російська провокація, як добре знають генерали та наші солдати, була не більше, ніж спробою перевірити наші можливості, здатність реагувати, зокрема політиків, президента Польщі та прем'єр-міністра, на те, що відбувається в сучасному світі, на те, що відбувається просто зараз”, — наголосив польський лідер.

Реклама

За його словами, це “була спроба і провокація”, щоб перевірити функціонування Північноатлантичного альянсу та його готовність реагувати.

Навроцький наголосив, що союзники та війська НАТО пройшли “всі ці випробування” — військове, політичне, партнерства в межах Північноатлантичного альянсу, а також успішно відреагували на “російську провокацію”.

Як повідомлялося, вчора президент Польщі обговорив з американським колегою Трампом атаку російських безпілотників. За інформацією ЗМІ, розмова тривала близько десяти хвилин. Навроцький назвав її частиною “серії консультацій”, які він проводить із союзниками.

Нагадаємо, через інцидент у Польщі з російськими дронами НАТО застосувало одну зі статей договору. Це четверта стаття: “Сторони консультуються між собою щоразу, коли, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі сторін перебувають під загрозою”.