Навроцький назвав атаку РФ "провокацією": нова заява президента Польщі
Польський лідер наголошує, що військові успішно впоралися зі своїми завданнями під час нальоту БпЛА.
Російська дронова атака на Польщу вночі 10 вересня була провокацією та “перевіркою” як для військових, так і для політиків.
Про це заявив польський президент Кароль Навроцький під час перебуванні на військовій авіабазі в Познані-Кшесіні, повідомляє The Guardian.
“Ця російська провокація, як добре знають генерали та наші солдати, була не більше, ніж спробою перевірити наші можливості, здатність реагувати, зокрема політиків, президента Польщі та прем'єр-міністра, на те, що відбувається в сучасному світі, на те, що відбувається просто зараз”, — наголосив польський лідер.
За його словами, це “була спроба і провокація”, щоб перевірити функціонування Північноатлантичного альянсу та його готовність реагувати.
Навроцький наголосив, що союзники та війська НАТО пройшли “всі ці випробування” — військове, політичне, партнерства в межах Північноатлантичного альянсу, а також успішно відреагували на “російську провокацію”.
Як повідомлялося, вчора президент Польщі обговорив з американським колегою Трампом атаку російських безпілотників. За інформацією ЗМІ, розмова тривала близько десяти хвилин. Навроцький назвав її частиною “серії консультацій”, які він проводить із союзниками.
Нагадаємо, через інцидент у Польщі з російськими дронами НАТО застосувало одну зі статей договору. Це четверта стаття: “Сторони консультуються між собою щоразу, коли, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі сторін перебувають під загрозою”.