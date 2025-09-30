Навроцький не проти зустрітися з Путіним: яка умова

Президент Польщі Кароль Навроцький / © Associated Press

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив про свою готовність зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, якщо від цього залежатиме безпека його країни. Водночас Навроцький сказав, що все ж таки волів би цього не робити.

Про це повідомляє WP Wiadomości.

Президент Польщі сказав, що зустрінеться з російським диктатором, якщо від цього залежатиме безпека його держави. Однак, сам Навроцький волів би не розмовляти з Путіним.

«Я не був би хорошим переговірником з Володимиром Путіним, бо він мене переслідує. У мене чіткі антикомуністичні погляди, я вважаю його диктатором і вбивцею», — висловився польський лідер.

На його думку, єдиним лідером, здатним вести переговори з очільником Кремля, є президент США Дональд Трамп.

«Президент Дональд Трамп — єдиний лідер у вільному світі, який може вести переговори з Володимиром Путіним. Звичайно, напрямок цих переговорів, інструменти, які він обере, — я закликаю їх бути якомога жорсткішими щодо Російської Федерації — це його рішення, його вибір. Однак він — єдина людина у світі, яка може вести такі переговори», — розповів Навроцький.

До слова, раніше Навроцький заявив, що порушення повітряного простору Польщі російськими дронами не було помилкою, а є спланованою дією Москви. Польський лідер попередив: якщо російські дрони становитимуть загрозу, Збройні сили його країни боротимуться з ними, а країни НАТО мають «стояти пліч-о-пліч» проти РФ.

А ще Навроцький заявив про готовність Польщі прийняти на своїй території ядерну зброю в межах програми НАТО «Ядерний обмін». За його словами, участь в ініціативі стане ефективним стримувальним фактором для агресивних держав і зміцнить стабільність у регіоні, а не збільшить ризик конфлікту.