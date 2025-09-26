Навроцький підписав закон про подовження допомоги українцям, але є нюанси

Кароль Навроцький / © Associated Press

Президент Республіки Польща Кароль Навроцький підписав закон про допомогу громадянам України.

Про це повідомили у Polskie Radio.

Керівник президентської канцелярії Збіґнєв Боґуцький заявив, що це останній законопроєкт у форматі «спеціальної, виняткової допомоги». Оскільки «сьогодні немає жодної основи та жодної причини для продовження такого роду дій».

«Я вважаю, що це неймовірно важливо, і це також чітке послання, так само як три президентські вето були чітким посланням, що змусило уряд нарешті взятися за роботу та внести зміни до поганих законів. І саме це сталося, тому тиск у цьому випадку має сенс», — заявив керівник канцелярії президента Польщі.

Боґуцький підкреслив, що новий закон, підписаний президентом, обмежує пільги для українців, які не працюють у Польщі. Серед скасованих чи обмежених пільг — реабілітація, лікування наркоманії, покриття витрат на рецептурні ліки, лікування катаракти та стоматологічні послуги. За його словами, це фактично «означає кінець туризму з України за рахунок польських платників податків».

Крім того, Боґуцький анонсував, що в понеділок до Сейму будуть подані два нові президентські законопроєкти:

Про продовження терміну для подання іноземцями, включно з українцями, заяв на отримання польського громадянства. Про переслідування бандерівської ідеології та тих, «хто хоче увічнити брехню про Волинь», через внесення змін до Кримінального кодексу та Закону про Інститут національної пам’яті.

Він також оголосив, що президент відкличе свій законопроект, який був поданий до Сейму після серпневого вето.

Нагадаємо, Кароль Навроцький заветував закон про допомогу громадянам України. З його слів, допомога 800+ повинна надаватися виключно тим, то працевлаштовується в Польщі.

Згодом Уряд Польщі представив новий проєкт закону про допомогу українським біженцям, у якому врахував зауваження президента Кароля Навроцького, який наклав вето на попередню версію.

А потім польський Сенат підтримав новий закон, який регулює перебування іноземців та надання допомоги громадянам України. Документ, який вже був схвалений Сеймом, тепер очікує підпису президента Кароля Навроцького.