ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
212
Час на прочитання
1 хв

Навроцький підписав згоду на перебування військ НАТО в країні

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Кароль Навроцький.

Кароль Навроцький. / © Getty Images

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про згоду на перебування в країні іноземних військ держав-учасниць НАТО.

Про це повідомило Бюро національної безпеки Польщі.

Рішення президента Кароля Навроцького є конфіденційним.

Зазначається, що присутність військ має на меті посилення Республіки Польща та зокрема східного флангу Альянсу в межах операції “Східний вартовий”. Польська влада наголошує, що це одна з найбільших операцій в історії НАТО. 

Віцепрем'єр-міністр, міністер оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що наразі вісім країн заявили про свою готовність приєднатися до операції “Східний вартлвий”, але інші “готуються зробити такі заяви”.

Зауважимо, 12 вересня у результаті активації Польщею статті 4 Північноатлантичного договору було розпочато операцію “Східний вартовий”. Місія передбачає залучення різних засобів сухопутних і повітряних сил: літаки та гелікоптери, наземна техніка, системи протиповітряної оборони, наземної протиракетної оборони та системи боротьби з безпілотниками.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
212
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie