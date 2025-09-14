- Дата публікації
-
Навроцький підписав згоду на перебування військ НАТО в країні
Президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про згоду на перебування в країні іноземних військ держав-учасниць НАТО.
Про це повідомило Бюро національної безпеки Польщі.
Рішення президента Кароля Навроцького є конфіденційним.
Зазначається, що присутність військ має на меті посилення Республіки Польща та зокрема східного флангу Альянсу в межах операції “Східний вартовий”. Польська влада наголошує, що це одна з найбільших операцій в історії НАТО.
Віцепрем'єр-міністр, міністер оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що наразі вісім країн заявили про свою готовність приєднатися до операції “Східний вартлвий”, але інші “готуються зробити такі заяви”.
Зауважимо, 12 вересня у результаті активації Польщею статті 4 Північноатлантичного договору було розпочато операцію “Східний вартовий”. Місія передбачає залучення різних засобів сухопутних і повітряних сил: літаки та гелікоптери, наземна техніка, системи протиповітряної оборони, наземної протиракетної оборони та системи боротьби з безпілотниками.