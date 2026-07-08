Навроцький після розмови із Зеленським зробив несподівану заяву про стосунки двох країн

Навроцький і Зеленський. / © Associated Press

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Президент Польщі Кароль Навроцький розповів про розмову з українським колегою Володимиром Зеленським під час вечері лідерів перед самітом НАТО в Анкарі та заявив, що Київ і Варшава мають продовжувати діалог, незважаючи на розбіжності.

Про це польський президент висловився після прибуття на саміт в Анкарі, повідомляє «ЄП».

Незважаючи на останні конфлікти, Навроцький не став акцентувати на розбіжностях. Натомість він заявив про потребу діалогу між державами-сусідами, які мають спільного ворога — Росію, «незалежно від певних двосторонніх напруженостей».

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«Моя позиція щодо двосторонньої напруженості незмінна. Думаю, що Польща і вся Європа не може толерувати прославляння солдатів УПА. Але це не виключає нашого діалогу. Ми відчуваємо спільну загрозу з боку РФ. Україна зараз у війні з Росією, а Польща протягом віків була з нею в конфлікті», — наголосив польський президент.

Зауважимо, що це була перша розмова українського і польського президентів після скандалу, пов’язаного з УПА та відбиранням у Володимира Зеленського ордена Білого орла, яким 2023-го його нагородив Анджей Дуда.

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Нещодавно віцеспікер польського Сейму Кшиштоф Босак заявив, що Україні могли непублічно передати ракети до зенітних комплексів Patriot. З його слів, рішення серйозною помилкою, бо ці ракети насамперед потрібні самій Польщі для зміцнення власної протиповітряної оборони.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш спростував заяви про те, що президент Кароль Навроцький не був поінформований про передавання ракет. Глава держави, заявив він, та його оточення заздалегідь знали про це рішення. Саме тому твердження канцелярії президента про відсутність консультацій з урядом не відповідають дійсності.

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Зауважимо, у Міноборони погодилися розсекретити інформацію щодо всієї військової допомоги Україні, але у президента Навроцького виступили проти оприлюднення цих даних, а прем’єра Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша звинуватили у маніпуляції.

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