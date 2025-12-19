Навроцький сказав, хто може примусити Путіна закінчити війну

Зеленський і Навроцький / © Associated Press

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що будь-який мирний процес має відбуватися за участі України та з урахуванням інтересів усього регіону.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

«Польща розглядає Україну як ключового партнера у формуванні регіональної безпеки — як безпекової, так і енергетичної… Трамп — єдиний президент у світі, який здатний змусити Путіна підписати мир», — сказав він.

Водночас Навроцький зазначив, що «візит Зеленського — гарна новина для Варшави та Києва, погана — для Москви».

Раніше Володимир Путін заявив, що РФ готова вести діалог про завершення війни «на основі принципів, які були викладені в червні 2024 року».