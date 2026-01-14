ТСН у соціальних мережах

Політика
441
2 хв

Навроцький сказав, хто може зупинити Путіна - гучна заява президента Польщі

Навроцький вважає, що Трамп єдиний, хто здатен покласти край російській агресії.

Ірина Ігнатова
Кароль Навроцький та Дональд Трамп

Президент Польщі Кароль Навроцький та президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Польщі Кароль Навроцький впевнений, що кремлівському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти, а європейська безпека без Сполучених Штатів неможлива, попри суперечливі заяви з Вашингтона.

Про це він розповів в інтерв’ю BBC.

Ставка на Трампа

Навроцький, який відомий своєю прихильністю до 47-го президента США, заявив, що Європа повинна зробити все можливе, аби підтримати зусилля Трампа щодо завершення війни в Україні.

«Президент США — єдина людина, яка може вирішити цю проблему і зупинити Путіна від погроз Європі», — наголосив він.

На запитання про скандальні наміри Трампа «купити Гренландію», які похитнули єдність НАТО, польський президент відповів дипломатично. Він назвав це питання справою Данії та США, але наполіг: Америка залишається головним гарантом безпеки, і Європі не варто від неї «від’єднуватися».

Атака дронів як тест для НАТО

Навроцький нагадав про небезпечний інцидент у вересні минулого року, коли понад 20 російських безпілотників залетіли у повітряний простір Польщі з території Білорусі та України.

«Це була надзвичайна ситуація. До того часу жодна країна-член НАТО не зазнавала атаки дронів такого масштабу», — сказав президент.

На його думку, Москва таким чином тестувала польську ППО та солідарність Альянсу. Він додав, що Варшава перебуває у стані гібридної війни з РФ ще з 2021 року.

Критика Європи

Польський лідер також дорікнув колегам з ЄС за неправильно розставлені пріоритети. Поки Польща витрачає майже 5% ВВП на оборону, решта Європи, за його словами, займається «не надто важливими речами».

«Вони залучені в ідеологічні питання, такі як Зелений курс, кліматична політика чи міграція, замість того, щоб роками будувати свою стійкість та безпеку», — підкреслив Навроцький.

Водночас він подякував Великій Британії за розміщення винищувачів Typhoon у Польщі для захисту східного флангу НАТО.

Нагадаємо, колишній посол в ООН та ексрадник з нацбезпеки США Джон Болтон вважає, що західні помилки та нерішучість значно підвищили шанси Росії на успіх у війні. Він назвав єдину надію Києва — людину, яка може «приборкати» проросійські настрої Трампа.

441
