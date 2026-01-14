Навроцький сказав, хто може зупинити Путіна - гучна заява президента Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький та президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Польщі Кароль Навроцький впевнений, що кремлівському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти, а європейська безпека без Сполучених Штатів неможлива, попри суперечливі заяви з Вашингтона.

Про це він розповів в інтерв’ю BBC.

Ставка на Трампа

Навроцький, який відомий своєю прихильністю до 47-го президента США, заявив, що Європа повинна зробити все можливе, аби підтримати зусилля Трампа щодо завершення війни в Україні.

«Президент США — єдина людина, яка може вирішити цю проблему і зупинити Путіна від погроз Європі», — наголосив він.

На запитання про скандальні наміри Трампа «купити Гренландію», які похитнули єдність НАТО, польський президент відповів дипломатично. Він назвав це питання справою Данії та США, але наполіг: Америка залишається головним гарантом безпеки, і Європі не варто від неї «від’єднуватися».

Атака дронів як тест для НАТО

Навроцький нагадав про небезпечний інцидент у вересні минулого року, коли понад 20 російських безпілотників залетіли у повітряний простір Польщі з території Білорусі та України.

«Це була надзвичайна ситуація. До того часу жодна країна-член НАТО не зазнавала атаки дронів такого масштабу», — сказав президент.

На його думку, Москва таким чином тестувала польську ППО та солідарність Альянсу. Він додав, що Варшава перебуває у стані гібридної війни з РФ ще з 2021 року.

Критика Європи

Польський лідер також дорікнув колегам з ЄС за неправильно розставлені пріоритети. Поки Польща витрачає майже 5% ВВП на оборону, решта Європи, за його словами, займається «не надто важливими речами».

«Вони залучені в ідеологічні питання, такі як Зелений курс, кліматична політика чи міграція, замість того, щоб роками будувати свою стійкість та безпеку», — підкреслив Навроцький.

Водночас він подякував Великій Британії за розміщення винищувачів Typhoon у Польщі для захисту східного флангу НАТО.

Нагадаємо, колишній посол в ООН та ексрадник з нацбезпеки США Джон Болтон вважає, що західні помилки та нерішучість значно підвищили шанси Росії на успіх у війні. Він назвав єдину надію Києва — людину, яка може «приборкати» проросійські настрої Трампа.