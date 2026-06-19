Навроцький "вигадав" нову загрозу через вступ України до ЄС: що заявив

Кароль Навроцький / © Associated Press

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Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що приєднання України до Європейського Союзу створює ризики для польського сільськогосподарського сектору.

Про це повідомляє канцелярія президента Польщі.

Вступ України в ЄС — що заявив Навроцький

Свою позицію Навроцький озвучив під час виступу перед аграріями на заході «AgroLiga 2025». Він запевнив, що, попри підтримку євроінтеграційних прагнень Києва, пріоритетом для нього залишається захист інтересів національних виробників.

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«Я також визнаю, що вступ України до Європейського Союзу становить загрозу для польського сільського господарства. Я президент Польщі і, розуміючи прагнення України, завжди підтримуватиму добре ставлення до польських фермерів та польської сільськогосподарської продукції», — зазначив Кароль Навроцький.

Окрім теми української євроінтеграції, президент Польщі торкнувся питань функціонування аграрного сектору в контексті «Зеленої угоди» та інших рішень керівництва ЄС.

Україна та Польща — останні новини

Нагадаємо, що раніше відносини загострилися через намір Польщі забрати у Зеленського орден Білого Орла через назву українського військового підрозділу. Попри очікування поступок з боку Варшави, в українському суспільстві лунають заклики до влади не піддаватися на шантаж.

Водночас, колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща має продовжувати військову допомогу Україні попри конфлікт навколо назви українського спецпідрозділу «імені Героїв УПА». Водночас колишній прем’єр переконаний, що підхід Польщі до відносин із Києвом потрібно змінити.

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Також очільник польського уряду Дональд Туск офіційно розставив крапки над «і» в гучному скандалі навколо євроінтеграції України, озвучивши категоричну позицію Варшави щодо подальшого блокування переговорного процесу.

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